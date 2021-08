Due nuovi tv movie della serie La casa tra le montagne andranno in onda martedì 24 agosto 2o21 in prima serata su Canale 5. Ecco anticipazioni e trame:

Leggi anche: La casa tra le montagne, serie tv al via su Canale 5: cast, trama, quante puntate, anticipazioni

La casa tra le montagne – Una casa per due

Marie prende la decisione di tenere il bambino ma non riesce a dire né al padre e né a Georg della sua gravidanza. Georg chiede a Lisa di essere lei a rappresentarlo nella causa per l’affidamento di Lea. All’alpeggio giunge Leonie, sorella gemella di Lena.

Le due consanguinee decidono di scambiarsi l’identità, in maniera tale che Lena possa salvare il ristorante di Leonie dai forti cambiamenti che il suo socio Steffen vuole attuare. Leonie però, mentre si finge Lena, bacia Christian in modo che lui veda nella gemella la donna della sua vita.

La casa tra le montagne – Ancora a casa

Marie è incinta di Georg ma ancora non sa come dirglielo. Grazie a Lisa, lui evita che l’ex moglie conduca fuori dalla Germania la loro figlia Lea. Tra Lisa e Florian rimane tutto in sospeso ma si vede proprio che i due sono ancora innamorati.

Sebastian restituisce il denaro a Lorenz e così, dopo gli opportuni chiarimenti, i due tornano ad essere amici. Lorenz, Marie e Lisa possono rimanere all’Alpeggio.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)