Non sarà soltanto Efe Akman (Ali Ersan Duru) ad uscire definitivamente di scena nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Tra non troppo tempo, i telespettatori dovranno infatti dire addio anche ad Alptekin Bolat (Ahmet Somers), il padre di Serkan (Kerem Bursin). Prima di andarsene, l’uomo chiederà però il divorzio alla moglie Aydan (Neslihan Yeldan)…

Love Is In The Air, news: Aydan scopre che Alptekin ha un’amante

Come abbiamo già segnalato nei nostri post dedicati alle anticipazioni, tutto inizierà quando Serkan si troverà costretto a confessare all’amata Eda Yildiz (Hande Ercel) che il padre è coinvolto nella morte dei suoi genitori. Dato che la ragazza non riuscirà a perdonarlo per averle taciuto l’intera questione, il Bolat se la prenderà con papà Alptekin e, oltre ad accusarlo di essere l’artefice della sua infelicità e di quella di Aydan, gli comunicherà che non vuole più vederlo per nessun motivo.

A quel punto, Alptekin deciderà di andare via dalla casa coniugale per un po’ di tempo e si trasferirà momentaneamente in un albergo. Sarà allora che Aydan, in cerca di sue notizie, andrà all’hotel e lo troverà praticamente a letto con un’altra donna. La rottura tra i coniugi sarà così inevitabile…

Love Is In The Air, spoiler: Alptekin chiede il divorzio ad Aydan

Eh sì: dopo alcuni giorni, il Bolat Senior si presenterà infatti nella sua tenuta e dirà a Aydan che vuole il divorzio. Da un lato la donna resterà sconvolta da tale richiesta, invitando il marito a ponderare bene la sua decisione poiché non si interrompe un matrimonio di 30 anni in soli 30 secondi, dall’altro Alptekin apparirà piuttosto certo delle sue intenzioni e sottolineerà che ormai il loro rapporto è naufragato da più di un decennio, anche se entrambi hanno fatto finta di non capirlo.

Date queste parole, Aydan non potrà fare altro che rassegnarsi all’idea che, molto presto, diventerà una donna divorziata. Tuttavia, la signora non vorrà rassegnarsi all’idea che la sua vita sia finita e, visto che avrà finalmente sconfitto l’agorafobia, accetterà un consiglio di Eda e si candiderà come presidentessa dall’associazione benefica di cui fa parte, scontrandosi apertamente con la madre di Ferit (Cagri Citanak), l’altra candidata per il posto.

Love Is In The Air, news: Alptekin dice addio a Serkan

E di Alptekin, invece, che ne sarà? Ovviamente, l’uomo non andrà via prima di un ulteriore confronto con Serkan. Oltre ad ammettere di non essere mai stato un buon padre con lui, Alptekin dirà al figlio di non lasciarsi sfuggire Eda perché è la donna giusta. Serkan accetterà tale consiglio, ma inviterà il padre a non farsi più vedere e dunque troncherà il rapporto, anche se Bolat Senior si mostrerà fiducioso per il futuro e gli farà presente che, un giorno, riuscirà a perdonarlo.

Comunque sia, vi consigliamo di fare attenzione ai prossimi episodi della telenovela turca, dato che, oltre ad Alptekin e a Efe, qualcun altro uscirà di scena, anche se in maniera temporanea. Questo porterà così all’ingresso di una nuova presenza femminile che si rivelerà molto fastidiosa per il ricongiungimento di Eda e Serkan… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.