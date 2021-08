Prima o poi, nascerà l’amore tra Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak) e Ceren Başar (Melisa Döngel) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air? Di certo, i due non smetteranno di stuzzicarsi a vicenda, anche se la ragazza ci andrà un po’ più cauta poiché temerà che il rampollo sia ancora innamorato dell’ex fidanzata Selin Atakan (Bige Onal)…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di martedi 17 agosto 2021

Love Is In The Air, news: Ferit e Ceren; un rapporto che fatica a decollare

Le anticipazioni segnalano che la situazione comincerà a complicarsi quando, dopo essere stato sul punto di baciarla, Ferit confesserà a Ceren di essersi inizialmente avvicinato a lei soltanto per innescare la gelosia di Selin. A quel punto, l’avvocatessa si sentirà ferita dal socio di Serkan Bolat (Kerem Bursin) e farà il possibile per evitarlo.

Tuttavia, in più di un’occasione, Ferit tenterà disperatamente di riguadagnare terreno con Ceren, anche perché in fondo non sarà del tutto indenne al suo fascino. Dal canto suo, la donna continuerà però a non fidarsi ed avrà paura di essere delusa, per l’ennesima volta, da un uomo. La faccenda troverà però un punto di svolta…

Love Is In The Air, trame: Ferit confessa a Ceren di essersi innamorato di lei

Eh sì: come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza nei nostri post, Ferit farà nuovamente dei passi avanti con Ceren nel momento in cui Selin lascerà Istanbul per trasferirsi in Danimarca. Nel corso di una giornata lavorativa all’Art Life, Şimşek si fermerà a chiacchierare con l’amica di Eda Yildiz (Hande Ercel) nel bar dell’azienda e, senza fare troppi giri di parole, le dirà di essersi innamorato di lei.

Anche in questa occasione, la Başar cercherà di mantenere le distanze con Ferit, anche se gli lascerà intendere che sta cominciando a perdonarlo per averla “presa in giro”. Non a caso, qualche giorno dopo, accetterà una proposta dell’uomo…

Love Is In The Air, spoiler: Ceren e Ferit sempre più vicini

Stanco del muro di incomprensioni venutesi a creare, Ferit proporrà a Ceren di ripartire da zero, lasciandosi alle spalle i loro primi mesi di conoscenza. La biondina sarà ben felice di rispondere positivamente a questo “compromesso” e fingerà addirittura di ripresentarsi ufficialmente al conoscente. Al tempo stesso, Ferit si lancerà in un vero e proprio corteggiamento nei riguardi di Ceren e le comprerà anche un regalo per l’ultimo dell’anno.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Insomma, i due sembreranno sempre più vicini… ma ciò porterà davvero alla nascita di una nuova coppia all’interno della telenovela turca? Oppure, com’è già capitato diverse volte, il loro rapporto subirà un nuovo stop? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.