Mai fare arrabbiare Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever), sopratutto se si tratta dall’ipotetico matrimonio tra Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin). Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, l’arcigna “nonnina” farà il diavolo a quattro appena scoprirà che la nipote ha trasgredito al suo ordine: rompere per sempre con il bell’architetto.

Love Is In The Air, news: Eda chiede a Serkan di sposarlo

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Semiha, la nonna di Eda, arriverà a Istanbul con in mano il 45% delle azioni dell’Art Life, ciò perché si scoprirà essere la socia segreta di Efe Akman (Ali Ersan Duro). A quel punto, la Yildirim farà sapere alla nipote che non farà fallire l’azienda soltanto se interromperà qualsiasi tipo di rapporto abbia con Serkan. L’anziana donna vorrà infatti vendicarsi di tutti i Bolat per via della morte del figlio Mustafà, causata dalla casa estiva costruita da Alptekin (Ahmet Somers) e dal socio Kadir con materiali scadenti.

Nonostante una serie di piani (che non andranno sempre a buon fine) e un’alleanza stabilita con la nuova PR Balca Koçak (İlayda Çevik), Semiha non riuscirà mai ad interrompere del tutto il legame tra Eda e Serkan. Non a caso, la Yildirim andrà su tutte le furie appena scoprirà che la nipote ha chiesto al Bolat di diventare suo marito…

Love Is In The Air, spoiler: Semiha convince Ayfer e Aydan a sabotare la nozze

Appena la notizia delle nozze diventerà pubblica, Semiha dovrà infatti rinunciare alla presenza in città del principe Seymen (Mert Öcal), che preferirà ritirarsi quando capirà che Eda è profondamente innamorata di Serkan. Giocoforza, la nonna dovrà trovare una soluzione per ostacolare l’unione tra i due protagonisti e penserà bene di fare in modo che Aydan (Neslihan Yeldan) e la figlia Ayfer (Evrim Dogan) si oppongano al posto suo, facendo saltare tutto quanto.

Per spingere le due donne a fare esattamente ciò che vuole, Semiha ricatterà dapprima Aydan, promettendole che si vendicherà dei Bolat qualora il matrimonio dovesse concretizzarsi, e come se non bastasse spronerà Ayfer a non lasciare Eda nelle mani del figlio dell’uomo che ha distrutto per sempre la loro famiglia.

Love Is In The Air, trama: il piano di Semiha fallisce!

Di primo acchito, Aydan e Ayfer si lasceranno convincere dalle parole di Semiha, ma un’iniziativa di Eda e Serkan farà cambiare loro decisamente idea. I due organizzeranno infatti un pranzo nel ristorante dello chef Alexander Zucco (Hakan Karahan), un conoscente delle loro parenti, per stemperare la tensione e farle ragionare sul fatto che si amano e che niente e nessuno potrà fermare quello che sentono.

Alla fine, a risolvere la situazione penserà proprio Alexander, che inviterà Aydan e Ayfer a lasciare Eda e Serkan liberi di scegliersi e di sbagliare perché il loro amore, se è vero, riuscirà a sopravvivere ad ogni ostacolo. La Bolat e la Yildiz senior abbandoneranno dunque le loro riserve e daranno il consenso per le nozze. Chissà però come reagirà Semiha all'ennesima "sconfitta"…