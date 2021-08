Mai origliare di nascosto una conversazione, sopratutto quando sei sul punto di sposarti. È questa la sgradevole esperienza che faranno Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Nel corso dei preparativi delle loro nozze, i due piccioncini saranno protagonisti di diversi momenti di tensione a causa di alcuni piccoli fraintendimenti. Scopriamo insieme quali…

Love Is In The Air, news: Eda chiede a Serkan di sposarla

Le anticipazioni indicano che sarà Eda a chiedere con successo a Serkan di sposarla. Stanca dei continui ricatti della nonna Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever), che farà il possibile affinché rinunci all’uomo che ama soltanto perché è figlio di Alptekin (Ahmet Somers), la Yildiz deciderà di contravvenire ad ogni ordine della parente e vorrà sposare Bolat in fretta e furia. Una volta che otterrà il consenso della zia Ayfer (Evrim Dogan) e della “suocera” Aydan (Neslihan Yeldan), Eda farà organizzare la Notte dell’Henné alle sue amiche, ma anche in questo caso l’imprevisto sarà dietro l’angolo.

Se avete letto i nostri post precedenti, sapete infatti già che tutte le invitate alla festa verranno narcotizzate dal principe Seymen (Mert Orcal), che poi darà ordine a due scagnozzi di rapire Eda, la donna di cui è ossessionato. Da un lato Serkan riuscirà a trarre in salvo la sua amata, dall’altro la festa – destinata a sole donne – costerà cara alla nuova PR Balca Koçak (İlayda Çevik). Anche se non berrà il cocktail narcotizzato, la rivale in amore di Eda fingerà di addormentarsi così come le altre invitate. Il giorno successivo, grazie alle telecamere di videosorveglianza del locale, Serkan scoprirà quindi del mancato soccorso alla sua fidanzata e licenzierà in tronco la dipendente…

Love Is In The Air, trame: Eda e Serkan si fraintendono a vicenda

Occhio però a quello che succederà in seguito: quando il peggio sarà passato, Eda e Serkan decideranno di contattare una wedding planner per organizzare un matrimonio da svolgersi entro pochi giorni. Nel bel mezzo dei preparativi, però, gli innamorati si fraintenderanno a vicenda: ad esempio, Eda origlierà una conversazione telefonica di Serkan con Engin (Anil Ilter) e riterrà erroneamente che il suo fidanzato, a causa dello stress, voglia posticipare le nozze; q quel punto, la Yildiz si risentirà con Bolat, che in realtà stava parlando al suo socio di un progetto.

In ogni caso, è bene precisare che anche Serkan farà lo stesso errore con la Yildiz. La ragazza telefonerà infatti al suo professore universitario per chiedergli di ritardare di un semestre la presentazione di un lavoro. E cosa penserà, invece, il bell’architetto? Ovviamente che Eda non voglia più sposarsi subito con lui!

Love Is In The Air, spoiler: Serkan e Eda si chiariscono

Nella coppia si verranno quindi a creare dei momenti di forte tensione, sopratutto quando, scortata dalle amiche, Eda raggiungerà Serkan nell’albergo dove starà festeggiando il suo addio al celibato al fianco di Engin, Ferit (Cagri Citanak) e dello strampalato Erdem (Sarp Bozkurt). In seguito ad una discussione, i novelli sposi giungeranno alla conclusione che è giusto rimandare le nozze ma l’uno scaricherà la colpa sull’altra, visto che non parleranno apertamente delle conversazioni che hanno origliato.

Tuttavia, vi anticipiamo che, almeno per ora, l'emergenza verrà risolta. In un successivo confronto, Eda e Serkan si renderanno conto di essersi fraintesi e riusciranno a fare la pace, mantenendo la data iniziale che avevano fissato per il loro matrimonio. Ma la cerimonia avrà effettivamente luogo?