Nelle puntate di Love Is In The Air in onda la prossima settimana, i telespettatori italiani avranno modo di conoscere Balca Koçak (İlayda Çevik), la nuova PR dell’Art Life. La donna subentrerà infatti nel ruolo a Selin Atakan (Bige Onal) appena quest’ultima deciderà di trasferirsi in Danimarca e rappresenterà un vero e proprio pericolo per la relazione tra Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin)…

Love Is In The Air, news: Balca vuole Serkan!

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nel momento in cui, grazie ad un dialogo con l’amica “cartomante” Suzi, Balca si convincerà del fatto che l’uomo della sua vita ha le iniziali S e B.

A quel punto, appena verrà assunta all’Art Life, la ragazza concentrerà ogni sua attenzione su Serkan, che però non si renderà conto del suo interesse e farà il possibile per riconquistare la fiducia di Eda, persa da quando ha preferito lasciarla per non renderla partecipe del coinvolgimento del padre Alptekin (Ahmet Somers) nella morte dei suoi genitori.

Nonostante tutti i suoi sotterfugi, l’addetta alle pubbliche relazioni sarà davvero trasparente agli occhi di Serkan. Non a caso, Balca deciderà infatti di allearsi con Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever), la terribile nonna di Eda, per rompere definitivamente l’idillio tra i nostri protagonisti. I piani delle due alleate, come sapete, andranno però decisamente storti, dato che Serkan e Eda faranno pace e decideranno addirittura di sposarsi!

Love Is In The Air, trame: Eda viene rapita e Balca…

Occhio perciò a quello che succederà nel corso della Notte dell’Hennè, una sorta di cerimonia pre-nuziale dedicata alla futura sposa. Dopo essersi scusata (per finta) con lei, Balca farà in modo che Eda la inviti ed osservare con attenzione il comportamento della “rivale” e delle sue amiche per capire come colpirle ulteriormente. Tuttavia, la Koçak finirà per commettere un grosso errore.

Se ci avete letto in precedenza, sapete infatti già che il principe Seymen (Mer Orcal) farà in modo che venga messo del sonnifero all’interno di un cocktail preparato da Ayfer (Evrim Dogan) e, quando tutte le invitate si saranno addormentate, darà ordine ai suoi scagnozzi di rapire Eda, di cui è completamente ossessionato. L’unica a non bere la bevanda sarà Balca, che però fingerà di addormentarsi e non impedirà il sequestro della Yildiz, che per fortuna verrà tratta in salvo da Serkan.

Love Is In The Air, spoiler: Serkan licenzia Balca

Il mattino successivo, quando il peggio sarà passato, tutti si domanderanno chi possa essere stato il complice di Seyman nel rapimento. Non sapendo che il sonnifero è stato introdotto inconsapevolmente da Erdem (Sarp Bozkurt), che ha accettato lo zucchero plastico offerto dal principe, Melo (Elçin Afacan) sospetterà di Balca poiché Leyla (İlkyaz Arslan) le farà presente che non ha bevuto il cocktail in quanto, quando glielo ha chiesto, era già terminato. Le due donne riuniranno così tutti i tasselli del puzzle e capiranno che la Koçak ha soltanto finto di addormentarsi.

In ogni caso non saranno Melo e Leyla, con i loro sospetti, ad inchiodare Balca: grazie ai filmati della videosorveglianza del locale dove si è svolta la Cerimonia dell’Hennè, Serkan scoprirà che la PR non ha mai bevuto il cocktail incriminato e che ha finto di addormentarsi, non impedendo di fatto che Eda venisse rapita.

Serkan incalzerà quindi la sua dipendente e le dirà di impacchettare tutte le sue cose perché può considerarsi licenziata (anche se non le darà alcuna responsabilità per l'introduzione del sonnifero). Non è però affatto detto che Balca molli la presa su Serkan, nonostante il repentino licenziamento…