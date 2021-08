Prima delle due serate dedicate a Olivia, forte come la verità, la serie tv francese di cui vi abbiamo già parlato in un post dedicato (che potete leggere QUI). Ecco le anticipazioni degli episodi in onda martedì 3 agosto 2021 in prime time su Canale 5:

Leggi anche: OLIVIA, forte come la verità: cast, trama, anticipazioni della serie tv di Canale 5

La disperazione di una madre – Emma, una giovane donna abbandonata dal marito perché accusata da quest’ultimo di tradimento, cerca di togliersi la vita con il figlioletto gettandosi dal terrazzo di un palazzo. Viene per fortuna evitato il peggio, poi Olivia – sicura della sua innocenza – decide di aiutare Emma e inizia a indagare su una clinica dove era stata ricoverata per un malore nove mesi prima della nascita del figlio.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Il prezzo di una vita – Il giudice si rifiuta di concedere la libertà vigilata ad Alexis Alban, che era stato in passato condannato a 25 anni e che ha già scontato la pena minima di 15. Successivamente all’udienza, a Olivia giunge una telefonata dalla figlia Lou, che le chiede di aiutare una sua compagna di danza accusata della morte del bambino di cui si occupava come babysitter. Nonostante non poche contraddizioni, la ragazza nell’interrogatorio rivela un dettaglio importante in grado di far svoltare le indagini.

Giochi pericolosi – Il caso di puntata riguarda un episodio di bullismo all’interno di un liceo. La giovane coinvolta viene ricoverata in fin di vita e pare che si sia buttata da un cavalcavia per porre fine alla sua vita. In realtà le cose sono più complicate e a rischiare sarà anche la figlia di Olivia…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.