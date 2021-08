OLIVIA, forte come la verità: cast, trama, anticipazioni della serie tv di Canale 5

Dopo una lunga attesa, arriva su Canale 5 Olivia – Forte come la verità, adrenalinica miniserie francese in due puntate che si presenta come una sorta di sequel de La mia vendetta (serie thriller trasmessa dalla stessa rete nel dicembre 2016), la cui storia ruota intorno ancora una volta alla vita dell’affascinante Olivia Alessandri (Laetitia Milot), avvocato di successo alle prese con i casi più difficili e apparentemente irrisolvibili.

Leggi anche: GRAND HOTEL, anticipazioni puntata di domenica 8 agosto 2021

Sono passati cinque anni dai fatti accaduti nella serie originale. Olivia si è finalmente riconciliata con il suo passato travagliato e ora è a capo di uno studio legale a Nizza, dove è impegnata in una missione ben precisa: difendere e dare giustizia a tutte le vittime di quelle cause che sembrano impossibili. Separata dal marito Alexandre Chevalier, Olivia si divide tra la sua professione di avvocato e quella di madre dell’adolescente Lou.

OLIVIA, forte come la verità: dopo La mia vendetta, nuova serie tv con LAETITIA MILOT

Sebbene la narrazione continui a raccontare e ad esplorare la vita della bella e coraggiosa Olivia Alessandri, la fiction – oltre a condividere la stessa protagonista e la figlia Lou, interpretata da Dionea Daboville (che succede a Clara Boyer) – si presenta con una storia completamente indipendente dalla precedente. Per questo motivo, non è necessario aver visto La mia vendetta per entrare facilmente e senza problemi nelle dinamiche della trama.

Tradimento, coraggio, giustizia e passione sono gli ingredienti di questa travolgente miniserie d’oltralpe, creata da Franck Ollivier (già dietro al precedente progetto) e composta da sei episodi che Canale 5 trasmetterà in due prime serate.

Olivia – Forte come la verità abbandona lo stile soap opera a tinte thriller de La mia vendetta e lascia spazio a un adrenalinico dramma procedurale con casi chiusi e basati su fatti realmente accaduti, tutti legati all’attività di avvocato (o meglio di eroina dei più deboli) della sua carismatica protagonista.

OLIVIA, forte come la verità: Il comunicato stampa ufficiale di Mediaset che presenta la miniserie:

Debutta martedì 3 agosto, in prime-time, su Canale 5, la miniserie «Olivia – Forte come la verità», crime francese ambientato cinque anni dopo le vicende raccontate in La mia vendetta (La Vengeance aux yeux clairs).

Il Sud della Francia, tra Aix-en-Provence, Marsiglia e Nizza, fa da cornice alla storia della protagonista, Olivia Alessandri. Donna determina e di carattere, ha aperto uno studio legale in Costa Azzurra. Difendere gli indifesi è il suo unico imperativo. L’energia messa nel vendicare la morte dei genitori ora è indirizzata nel combattere per conto degli altri. La legale non si ferma davanti a nulla, per aiutare chi si rivolge a lei …

«Adoro il personaggio di Olivia. Volevamo che tornasse e abbiamo trovato il modo migliore per farlo. Ora è più umana, molto coinvolta nei casi che difende e dotata di un’incrollabile coscienza professionale. Non si arrende mai. Ricorre a metodi non convenzionali, per raggiungere i suoi scopi», racconta la protagonista Laëtitia Milot, che conclude: «Se ho deciso di interpretare di nuovo questo personaggio è perché la serie manda messaggi importanti».

Laëtitia Milot è stata Miss lingerie 2003 per il magazine FHM. Attrice, modella e scrittrice, è nota per il ruolo di Mélanie Rinato nella soap Plus belle la vie e per aver partecipato a Danse avec les stars, classificandosi al terzo posto.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)