Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 5 a sabato 11 settembre 2021:

Rosalie è alla ricerca di nuovi stimoli professionali. Quando scopre che Christoph vuole candidarsi come nuovo consigliere regionale, non ha dubbi: la politica è proprio quello che fa per lei! Michael, però, non sembra condividere il suo entusiasmo…

Maja non riesce ad arrivare in tempo: Florian ha già acconsentito alla costruzione della strada di accesso al bosco. Come se non bastasse, la ragazza scopre che il fidanzato ha chiesto che l’albero simbolo del loro amore venga trapiantato. Un gesto che non fa che aumentare i suoi sensi di colpa…

Joell ha un’idea per permettere a Lucy di realizzare il suo sogno e lavorare come organizzatrice di eventi: potrebbe occuparsi della festa di apertura del bistro. Al settimo cielo, la ragazza presenta a Michael un’idea che prevede anche il coinvolgimento di Joell. Il medico ne è entusiasta!

Florian assiste casualmente ad un litigio tra Shirin e Maja, scoprendo che le due ragazze lo hanno ingannato…

Ariane offre a Rosalie il suo sostegno per la campagna elettorale. Prima di candidarsi, però, la Engel vuole discuterne con Michael e avere la benedizione di quest’ultimo.

Durante la preparazione della festa di apertura del bistro, Joell finisce per litigare con André, tanto da decidere di ritirarsi dal progetto. Ben presto, però, lo chef si rende conto di non poter rinunciare all’aiuto dello scrittore…

Florian ha intuito che Maja è stata ricattata da Erik, ma Ariane riesce a convincerlo che la ragazza si sia invece fatta corrompere da Christoph!

Max si prende amorevolmente cura di Vanessa, insegnandole anche a usare le stampelle. Sempre più colpita dal fitness trainer, la ragazza lo loda apertamente davanti ad Alfons…

Ariane organizza un’intervista per Rosalie come nuova candidata alla elezioni regionali. Le cose, però, non vanno come sperato…

Lucy e Leentje cercano di far riappacificare i rispettivi compagni per permettere l’apertura in grande stile del bistrò… e con successo!

L’esito disastroso della sua intervista in tv ed i commenti denigranti di Christoph (che continua a ridicolizzare la sua candidatura) finiscono per demoralizzare Rosalie. Michael, però, è pronto a sostenere la fidanzata in questa avventura!

Florian non riesce a credere che Maja si sia lasciata corrompere e la affronta. La von Thalheim, però, non può rivelare il vero motivo dietro al suo inganno e così il ragazzo prende una decisione sofferta…

Alfons teme che Vanessa possa venire ferita da Max esattamente come accaduto con Robert pochi mesi prima. Preoccupato per la nipote, l’anziano concierge decide di tenere d’occhio i due ragazzi…

Werner si sente tradito da André, che vuole aiutare Leentje nella competizione culinaria „la frustra d’oro”, facendo di fatto concorrenza al Fürstenhof. Il vecchio Saalfeld chiede dunque al figlio di rappresentare l’hotel, ma Robert ha già altri piani…

