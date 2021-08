Grandissimo colpo di scena nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! A mesi di distanza dalla sua improvvisa (e traumatica) uscita di scena, Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann) è infatti tornata a far parlare di sé…

Ecco dunque cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe da poco andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Michael e Rosalie diventano una coppia

Tanto diversi quanto inseparabili, Natascha Schweitzer e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) sembravano la classica coppia perfetta destinata a durare una vita. Anche le macchine perfette, però, possono rompersi…

Dopo aver superato incredibili ostacoli – tra cui tradimenti e gravi malattie da entrambe le parti – il matrimonio di questi due amatissimi personaggi è infatti improvvisamente finito, quando la donna ha deciso di lasciare il marito per iniziare una nuova vita insieme alla sua nuova fiamma: un attraente ballerino di parecchi anni più giovane di lei.

Come sappiamo, si è trattato di un durissimo colpo per Michael, che ha invano tentato di riconquistare la moglie. Con il tempo, però, il medico è riuscito a voltare pagina, tanto che presto inizierà una relazione con la sua ex storica: Rosalie Engel (Natalie Alison).

L’ombra di Natascha, però, continuerà ad aleggiare sul loro rapporto…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Natascha scrive a Michael

La storia d’amore tra Michael e Rosalie sembrerà andare a gonfie vele: più innamorati che mai, i due ritroveranno la passione di un tempo, unita ad una maturità che non avevano all’epoca della loro prima relazione. Proprio quando nulla sembrerà più poter turbare il loro rapporto, però, arriverà una lettera misteriosa…

Ebbene, come avrete intuito il mittente sarà niente altri che Natascha! A mesi di distanza dall’email che scrisse al marito per troncare la loro relazione, la cantante si farà infatti nuovamente viva. Anche questa volta, però, non si tratterà di belle notizie.

Quando Michael aprirà la busta, infatti, si troverà di fronte alle carte del divorzio! Benché ormai felice con Rosalie, vedere quei documenti sarà un durissimo colpo per il medico, che reagirà in modo inaspettato…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Michael decide di andare ad Amburgo

Eh sì, perché l’uomo non solo nasconderà alla fidanzata che la sua ex gli ha scritto, ma deciderà di raggiungere la moglie ad Amburgo facendo invece credere a Rosalie di dover andare ad una conferenza. Non ci vorrà però molto perché la verità venga alla luce…

Inutile dire che la Engel rimarrà malissimo quando scoprirà che il medico le ha nascosto la lettera di Natascha e poco importerà la sua assicurazione di non avere nessuna intenzione di tornare con l’ex moglie. Sarà però quando Rosalie quando troverà il biglietto di Michael per Amburgo che la sua rabbia esploderà!

Che cosa farà ora il medico? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

