Sono settimane ormai che Natascha Schweitzer (Melanie Wiegmann) è scomparsa nel nulla a Tempesta d’amore, lasciando un enorme vuoto al Fürstenhof e, soprattutto, nella vita di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). Dopo aver a lungo sperato che la moglie sarebbe presto tornata a casa, il medico sta infatti iniziando a preoccuparsi…

Ebbene, nelle prossime puntate italiane l’uomo scoprirà finalmente il vero motivo per cui la sua amata continua a rimandare il rientro a Bichlheim. E, purtroppo per lui, la spiegazione andrà ben oltre le sue previsioni più pessimistiche… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André capisce che Natascha tradisce Michael

Se i Sonnbichler sono simbolo della coppia perfetta in grado di affrontare qualunque prova rimanendo sempre unita, Michael e Natascha erano fino a poco fa l’esempio di come si possa salvare un matrimonio nonostante continue e profonde crisi. O almeno così è stato fino ad ora…

Quando la Schweitzer è riuscita a perdonare il marito nonostante le sofferenze ed umiliazioni da lui inflittele durante la propria dipendenza dai farmaci, nessuno aveva dubbi: i due coniugi non si sarebbero mai più lasciati. Come spesso accade, però, il destino ha avuto altri programmi…

Proprio quando il rapporto tra il bel dottore e la moglie sembrava andare tutto a gonfie vele, infatti, è accaduto qualcosa di inaspettato: lei è partita improvvisamente per Amburgo, senza fare più ritorno. Nonostante l’iniziale promessa di fermarsi solo alcuni giorni, Natascha sta continuando a rimandare il momento del ritorno.

Il motivo? Se Michael non sembrava inizialmente preoccupato per il cambio di programma della moglie, André (Joachim Lätsch) si è invece dimostrato molto meno ingenuo. Dopo aver visto alcune foto che ritraevano la moglie dell’amico con un altro uomo, infatti, lo chef non ha avuto dubbi: Natascha ha un altro!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Natascha lascia Michael

Come sappiamo, Michael non ha dato molto peso alle (apparentemente) fantasiose ipotesi avanzate dal coinquilino. Con il passare del tempo, però, anche il medico sarà costretto ad ammettere che qualcosa non torna: non solo Natascha diventerà sempre più sfuggente riguardo al suo rientro a casa, ma inizierà addirittura a non rispondere al telefono!

Ormai seriamente preoccupato, Niederbühl cercherà in tutti i modi di contattarla, ottenendo come unica risposta un breve messaggio in cui la donna sosterrà di dover rimanere ad Amburgo più a lungo perché si è rotta un polso. Una giustificazione che risulterà poco credibile persino per Michael…

Non ci vorrà però molto prima che la verità venga finalmente alla luce: nel corso della puntata 3423 Natascha verrà infatti allo scoperto, inviando al marito un’e-mail in cui gli comunicherà di aver deciso di mettere fine al loro matrimonio!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Natascha esce di scena

Inutile dire che Michael rimarrà sconvolto dalla decisione della sua amata e allo shock si aggiungeranno presto rabbia ed incredulità: eh sì, perché la donna gli rivelerà di averlo lasciato perché ha perso la testa per un aitante ballerino con molti meno anni di lei! Insomma, ancora una volta André aveva avuto ragione su tutta la linea…

Nonostante la richiesta della moglie di non cercarla né tantomeno provare a riconquistarla, Niederbühl non sarà affatto disposto a rinunciare alla donna che ama senza provare a lottare, tanto da decidere di partire immediatamente per Amburgo. Purtroppo, però, il tutto si concluderà con un nulla di fatto.

La lettera d’addio ricevuta da Michael ufficializzerà infatti l’uscita di scena di Natascha, che lascerà la soap dopo ben otto anni! Ormai diventata un simbolo di Sturm der Liebe, l’attrice Melanie Wiegmann ha infatti deciso di appendere al chiodo le vesti del personaggio che l’ha fatta velocemente diventare uno dei volti più amati dal pubblico di Tempesta d’amore.

Se il vuoto lasciato dalla partenza della Schweitzer sarà impossibile da colmare, possiamo anticiparvi che Michael non resterà solo a lungo: nella sua vita tornerà infatti come un vero e proprio uragano un personaggio che sia il medico sia i telespettatori di lunga data della soap conoscono molto bene… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

