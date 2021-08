Un vero e proprio dramma sta per colpire Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la giovane nipote di Alfons (Sepp Schauer) si ritroverà infatti ad affrontare una situazione da incubo che metterà a rischio la sua carriera…

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata del 12 e 13 agosto 2021

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa decide di operarsi

Non è certo un bel periodo per Vanessa. Ripresasi a fatica dalla dolorosa fine della sua storia con Robert (Lorenzo Patané), la ragazza ha infatti dovuto nuovamente affrontare i propri fantasmi quando la relazione di Saalfeld con Cornelia (Deborah Müller) è venuta alla luce. E non è finita qui!

Oltre ai problemi di cuore, la Sonnbichler sta infatti affrontando anche quelli di salute: il dolore al ginocchio che si porta avanti ormai da parecchie settimane si è infatti intensificato, al punto che i medici non hanno visto altra soluzione se non un intervento chirurgico.

Terrorizzata all’idea che l’operazione possa andare male e distruggere per sempre la sua carriera di schermitrice, Vanessa ha inizialmente rifiutato di andare sotto i ferri. Alla fine, però, Robert è riuscito a convincerla promettendole che l’intervento sarebbe stato eseguito da una vera e propria luminare della chirurgia ortopedica: una certa Olga Petrova (Anna Soibert).

Peccato che quest’ultima nasconda un segreto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: L’operazione di Vanessa va male

Benché la numero uno nel suo settore, la Petrova ha in realtà una debolezza sconosciuta a tutti: soffre di alcolismo! Consapevole che se la cosa venisse fuori la sua carriera sarebbe finita, la chirurga tacerà il problema e affronterà l’intervento sotto gli influssi dell’alcol.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Il risultato? Durante l’operazione ci saranno delle complicazioni e al suo risveglio Vanessa dovrà affrontare una terribile notizia: il suo ginocchio potrebbe non tornare mai più quello di prima e, di conseguenza, la sua carriera di atleta potrebbe essere finita!

E a quel punto la Sonnbichler cadrà nella disperazione più totale, unita alla rabbia nei confronti di Robert: è stato infatti quest’ultimo a convincerla a farsi operare dalla Petrova! Riuscirà Saalfeld a rimediare? E, soprattutto, Vanessa si riprenderà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.