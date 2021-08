Fino a qualche anno fa, l’estate per gli appassionati di serie tv era sinonimo di binge watching, ossia lunghe “maratone” di visione di un determinato telefilm. Oggi, però, le cose sono fortunatamente cambiate, perché oltre ai vari servizi di streaming la tv arricchisce il proprio palinsesto con tanti nuovi titoli molto interessanti. Grazie a Rai 2, infatti, anche in vacanza sarà possibile godersi le emozioni di nuove avvincenti storie.

Leggi anche: CAN YAMAN in Viola come il mare, la nuova fiction con Francesca Chillemi

Da venerdì 13 agosto, in prima serata, appuntamento con la serie tedesca Ella Schön, con protagonista l’attrice comica Annette Frier. Ella è una donna di mezza età che convive con la sindrome di Asperger, un disturbo pervasivo dello sviluppo imparentato con l’autismo. L’aspirante avvocato di Francoforte rimane molto sorpresa quando scopre che il suo defunto marito le ha lasciato in eredità una casa sulla costa baltica, nella quale però vi abita la sua seconda famiglia segreta. Dopo lo shock iniziale, la donna è decisa a vendere il prima possibile, ma prima deve sfrattare Christina (Julia Richter), la “seconda moglie” di suo marito e i suoi due bambini (più un terzo in arrivo). Un’impresa non affatto facile per Ella, la quale si trasferisce nella nuova casa per tentare ogni sorta di escamotage e sbarazzarsi degli ospiti indesiderati. La situazione però diventa sempre più complicata man mano che Ella inizia ad affezionarsi a Christina e ai suoi bambini…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Da domenica alle 14, spazio a I misteri di Martha’s Vineyard (titolo originale Martha’s Vineyard Mysteries), una serie canadese composta da cinque film con protagonista Jesse Metcalfe (già visto in Desperate Housewives e Dallas). Basata sui romanzi di Philip R. Craig, la narrazione ruota intorno alla vita dell’ex detective di Boston Jeff Jackson, il quale – dopo essere stato costretto al pensionamento anticipato – decide di tornare a vivere nella tranquilla Martha’s Vineyard. Tranquilla, almeno, fino a quando un cadavere viene trovato in circostanze molto sospette e Jeff si vede costretto ad indagare sul misterioso caso. Nell’indagine, l’ex poliziotto potrà contare sull’aiuto di Zee Madieras, l’affascinante medico legale della cittadina, interpretata da Sarah Lind (True Justice – La vendetta).

Ma la vera chicca arriva lunedì 23 agosto alle 18.50, quando la rete diretta da Ludovico Di Meo trasmetterà la prima stagione della serie statunitense Un milione di piccole cose (A Million Little Things), un entusiasmante show che ricorda molto un altro cult americano, This Is Us. L’emozionante serie racconta la vita di un gruppo di amici che, per ragioni diverse, sono tutti intrappolati nella loro stessa esistenza stagnante. Quando uno di loro muore improvvisamente, ognuno di loro farà l’impossibile per agire e cambiare la propria esistenza.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.