Una grande preoccupazione occuperà i pensieri di Felicia Pasamar (Susana Soleto) nelle prossime puntate italiane di Una Vita: la proprietaria del Nuovo Secolo XX temerà infatti che la figlia Camino (Aria Bedmar), ormai sposata con Ildefonso Cortes (Cisco Lara) e lontana da Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), possa invaghirsi di una nuova donna. Scopriamo quindi insieme di chi si tratta…

Una Vita, news: Camino stringe amicizia con Anabel Bacigalupe

Le anticipazioni segnalano che tutto inizierà quando arriverà ad Acacias la giovane Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), figlia dell’imprenditore Marcos (Marcial Alvarez), un vecchio amico di Felicia che vorrà trasferirsi ad Acacias. Dato che non ci sarà praticamente nessun coetaneo nel suo quartiere, Anabel stringerà fin da subito un rapporto d’amicizia con Camino, che non se la starà affatto passando bene con il neo-marito Ildefonso.

In più di una circostanza, Cortes avrà infatti evitato di fare l’amore con la Pasamar, non consumando di fatto il loro matrimonio, adducendo come scusa il fatto che “vuole renderla sua” soltanto quando lei proverà dei veri sentimenti nei suoi confronti.

Tuttavia, questa strana spiegazione non convincerà affatto Camino, visto che Ildefonso si mostrerà scortese contro chiunque ventilerà l’ipotesi che diventeranno presto genitori…

Una Vita, trame: Anabel capisce che qualcosa non va tra Camino e Ildefonso

In questa intricata situazione, si inserirà molto presto Anabel: dato che le farà visita ogni pomeriggio, la Bacigalupe rivolgerà a Camino delle battute “piccanti” sulle sue eventuali notti d’amore con Ildefonso. In tal senso, è bene precisare che la Pasamar inviterà Anabel a non essere troppo impertinente, sottolineando che non le piace affrontare discorsi troppo intimi.

Ciò basterà però a innescare i pensieri dell’ultima arrivata, che comprenderà in tempi record che il rapporto dei due novelli sposi è tutt’altro che idilliaco, nonostante i loro sforzi per fare apparire il contrario. Fatto sta che Anabel sentirà di dover stare vicino a Camino e passerà con lei gran parte del tempo.

A quel punto una già sospettosa Felicia, non appena Rosina (Sandra Marchena) le metterà la pulce nell’orecchio, inizierà a temere che la figlia possa invaghirsi della Bacigalupe, visti i suoi precedenti con Maite…

Una Vita, spoiler: Felicia teme che Camino possa invaghirsi di Anabel

Proprio per questo, Felicia comincerà a scoraggiare le continue uscite di Camino con Anabel, tant’è che arriverà addirittura ad affrontare quest’ultima per chiederle di non distrarre la figlia da faccende che non riguardano il suo matrimonio con Ildefonso. Turbata da quelle parole, la Bacigalupe tenterà di allontanarsi da Camino, la quale capirà subito che c’è la madre dietro tutto quanto.

Camino affronterà dunque la scomoda mammina e le dirà che Anabel non è nient’altro che un’amica. Un discorso che, ovviamente, si trasformerà in un litigio, dove la giovane Pasamar preciserà che si è innamorata di Maite per via delle sua persona e non di certo per il sesso. Ma questo basterà a frenare i dubbi di Felicia? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

