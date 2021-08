Come reagirà Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) appena la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrida) verrà (ingiustamente) dichiarata innocente per l’omicidio della sua amata Marcia Sampaio (Trisha Fernandez)? Ovviamente, nelle prossime puntate italiane di Una Vita, l’uomo non vorrà arrendersi di fronte a questo primo ostacolo e penserà ad una soluzione che potrebbe portarlo, almeno per un po’ di tempo, lontano da Acacias…

Una Vita, news: ecco perché Genoveva verrà dichiarata innocente

Genoveva riuscirà ad essere prosciolta sopratutto grazie all’aiuto del losco legale Javier Velasco (Alejandro Carro), che non esiterà a screditare abilmente la versione del testimone Cesareo (Cesar Vea) e ricatterà la sua “complice” Laura Alonso (Agnes Llobet) affinché dica al giudice di non aver visto Santiago Becerra (Aleix Melè) lasciare a Genoveva, al termine di una discussione, lo stesso coltello con cui Marcia è stata uccisa.

A quel punto, Felipe tenterà l’impossibile, dando la sua testimonianza per far condannare la Salmeron, ma il giudice non riterrà le prove sufficienti per inchiodarla e alla fine la dichiarerà innocente. Tuttavia, a far traboccare la goccia dal vaso sarà un altro improvviso avvenimento…

Una Vita, trame: Mendez viene improvvisamente trasferito

Il risvolto partirà dal momento in cui il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) scoprirà che, anni prima, Velasco ha difeso la domestica Laura, arrivando a farla assolvere nel processo sulla morte del padre. Dato ciò, il poliziotto investigherà più a fondo sulla faccenda e capirà che l’inserviente ha bisogno di denaro per partire in Germania e far operare Lorenza (Yarea Guillén), la sorella paralitica. Dopo essersi consultato con Felipe, Mendez ipotizzerà quindi che Velasco e Genoveva stiano ricattando la Alonso proprio facendo leva sulla situazione clinica della parente e cercherà di conseguenza di farle delle domande.

Laura non risponderà a nessuno dei quesiti di Mendez, ma non riuscirà ad evitare delle nuove minacce di Velasco. E intanto il commissario arresterà un uomo al servizio dell’avvocato, ma a causa di quell’azione verrà improvvisamente trasferito dal commissariato da Acacias e ciò perché Velasco ha abbastanza conoscenze nelle alte sfere della polizia.

Una Vita, spoiler: Felipe vuole partire a Cuba per rintracciare Santiago!

Visti gli ultimi risvolti, Felipe si convincerà dunque del fatto che solo Santiago possa dargli degli indizi utili per far condannare Genoveva per l’omicidio di Marcia. L’uomo convocherà quindi Liberto (Jorge Pobes) e Ramon (Juanma Navas) nella sua nuova casa e comunicherà loro che andrà per un periodo a Cuba proprio per rintracciare il Becerra. Resta dunque da capire se l’Alvarez Hermoso riuscirà effettivamente ad intraprendere il viaggio oppure se succederà qualcos’altro… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

