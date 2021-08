Nonostante l’abbia davvero uccisa, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) riuscirà a farla franca al termine del processo per la morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez)? La risposta arriverà nel corso della puntata 1253 della telenovela Una Vita, momento in cui il giudice si esporrà in maniera ufficiale sul suo destino. Come facilmente prevedibile, anche il verdetto genererà una serie di conseguenze…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 18 e giovedì 19 agosto 2021

Una Vita, news: Velasco smonta tutte le accuse contro Genoveva

Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, abbiamo già ampiamente parlato di quello che succederà nel corso del complicatissimo processo. Calandosi appieno nei panni di avvocato difensore, il losco Javier Velasco (Alejandro Carro) riuscirà infatti a smontare, prova dopo prova, tutto l’impianto accusatorio montato su da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e dal commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago).

In primis, utilizzerà tre donne, completamente vestite di nero, per dimostrare che il sorvegliante Cesareo (Cesar Vea) non avrebbe potuto riconoscere la sua assistita il giorno in cui Marcia è stata uccisa. Il legale e la Salmeron faranno poi sì che la domestica Laura Alonso (Agnes Llonbet) ritratti la sua deposizione, negando di fronte al giudice di aver assistito al litigio tra la Salmeron e Santiago Becerra (Aleix Melè) nel quale quest’ultimo ha lasciato nelle mani della donna il coltello con cui la Sampaio è stata uccisa.

Una Vita, trame: Felipe testimonia contro Genoveva ma…

A quel punto, visti tutti gli assi nella manica abilmente sfoggiati da Velasco, Felipe tenterà una mossa disperata: testimoniare contro Genoveva, che dal canto suo non esiterà a portare alla luce il suo passato da fedifrago e la “violenta” discussione avuta con lui che ha portato alla perdita del bambino che aveva in grembo. In pratica, l’Alvarez Hermoso si presenterà di fronte al giudice e gli parlerà di come la moglie, per mandare a monte le sue nozze con Marcia, abbia ingaggiato Israel affinché fingesse di essere Santiago, il marito defunto della Sampaio.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Per dare veridicità alle sue parole, Felipe svelerà quindi al giudice di avere ricevuto una lettera del Becerra dal Brasile, dove ammetteva tutto l’inganno. Tuttavia, Velasco chiederà con successo al giudice che la missiva non venga inserita tra le prove, visto che è praticamente impossibile dimostrare che quelle poche righe siano state scritte da Israel: una controffensiva che vedrà Javier calcare la mano, indisponendo persino la sua cliente e portando tutti quanti a pensare che Genoveva sia sempre stata succube di un consorte bugiardo e manipolatore che non ha mai saputo darle un briciolo d’amore.

Una Vita, spoiler: ecco come finirà il processo contro Genoveva

Il giorno successivo a tale avvenimento, presa visione di tutto quello che sarà successo, il giudice si pronuncerà dunque sul destino di Genoveva e, tra lo stupore generale dei presenti, la giudicherà innocente per il crimine di cui la si accusa, ridandole di fatto piena libertà! Insomma, la Salmeron la farà franca anche questa volta ma Felipe continuerà a volere vendetta… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.