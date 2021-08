Sarà una battaglia legale senza esclusione di colpi di scena quella che coinvolgerà Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. La dark lady arriverà infatti in tribunale accusata dell’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) – che ha realmente compiuto – ma avrà bisogno di fare una promessa ben precisa al suo avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) per uscire indenne dal giudizio. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 16 e martedì 17 agosto 2021

Una Vita, news: Velasco scredita le testimonianze di Cesareo e di Laura

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Velasco riuscirà a screditare la testimonianza di Cesareo (Cesar Vea). In pratica, il sorvegliante dirà al giudice di aver visto ai Giardini del Principe una donna completamente vestita di nero, che identificherà in Genoveva, il giorno in cui Marcia è stata uccisa.

Tuttavia, Velasco porterà in sale tre donne (tra cui ci sarà anche la Salmeron) con indosso gli stessi abiti e, nel momento in cui Cesareo non sarà in grado di riconoscere la sua assistita, renderà di fatto vana ogni sua parola.

A quel punto, Felipe e il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) confideranno nelle parole della domestica Laura Alonso (Agnes Llobet), che tempo prima aveva fatto loro sapere che Santiago Becerra (Aleix Melè), prima di scappare in Brasile, aveva discusso animatamente con Genoveva, lasciandole poi il coltello con il quale la Sampaio è stata assassinata.

Anche in questo caso, Velasco riuscirà a sovvertire l’intera situazione, dato che la domestica ritratterà la sua versione dei fatti, sostenendo che la sua “signora” non ha mai incontrato Santiago, né ricevuto il coltello. Si tratterà di un racconto completamente opposto, che Laura farà poiché da un lato verrà ricattata dalla Salmeron, dall’altro perché sarà riconoscente al legale per come, qualche anno prima, è riuscito a farla assolvere per l’omicidio del padre.

Una Vita, spoiler: Genoveva promette a Velasco una “ricompensa” particolare

I telespettatori però dovranno fare particolare attenzione anche a quello che succederà quando Genoveva e Velasco non saranno all’interno dell’aula di tribunale. Nello specifico, l’avvocato dirà alla Salmeron di essersi innamorato di lei e le domanderà apertamente se ci sia la possibilità per loro, in un futuro non troppo lontano, di stare insieme.

In tal senso, bisogna dire che Genoveva non risponderà affermativamente al quesito, anche se lascerà aperto uno spiraglio: in pratica, la donna sosterrà di volersi concentrare soltanto sul processo, al fine di ottenere senza intoppi l’assoluzione, ma comunicherà a Velasco che saprà dargli la “giusta ricompensa” quando tutto sarà finito.

Mosso da questa speranza, il legale continuerà quindi a manipolare le prove, anche se dovrà fare i conti con un imprevisto che non aveva minimamente calcolato…

Una Vita, trame: Felipe vuole testimoniare contro Genoveva

Dato che, nelle prime udienze, sarà stato fatto passare come un marito fedifrago responsabile dell’aborto subito dalla consorte, Felipe passerà al contrattacco e, nonostante il parare contrario di Ramon (Juanma Navas), Mendez e Liberto (Jorge Pobes), prenderà la decisione di testimoniare in sfavore di Genoveva.

Come si districherà dunque Velasco di fronte a questa inattesa novità? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.