È tempo di salutare gli amici della scuderia di Kaltenbach. Dopo una lunga attesa, arriva Windstorm 5 – Uniti per sempre, il capitolo finale dell’emozionate saga tedesca che Canale 5 trasmetterà stasera (giovedì 26 agosto) in prima serata.

La nuova trama inizia quando un violento temporale estivo costringe un circo equestre itinerante a cercare rifugio presso la scuderia di Ari (Luna Paiano). La ragazza diventa ben presto amica di Carlo (Matteo Miska), il ragazzo del circo e, sebbene da sempre sia affascinata dal mondo dell’equitazione, Ari vede in esso un lato oscuro per i cavalli. Insieme a Carlo e a Windstorm, escogita un piano audace per aiutare Hurricane, un vecchio cavallo da esposizione; tuttavia, l’astuto e oscuro direttore del circo Yiri (Gedeon Burkhard), padre di Carlo, apprende il piano dei ragazzi e ne approfitta per mettere in grave pericolo Windstorm. Solo quando Mika torna dal Canada prima del previsto, i tre ragazzi faranno di tutto per invertire la difficile situazione e per salvare il loro amico stallone…

Il quinto film è la continuazione dei primi quattro capitoli (Windstorm – Liberi nel vento, Windstorm 2 – Contro ogni regola, Windstorm 3 – Ritorno alle origini e Windstorm 4 – Il vento sta cambiando), è stato presentato come il gran finale dell’emozionante saga, anche se – nelle scorse settimane – un post dell’autrice Lea Schmidbauer ha aperto uno spiraglio sull’eventualità che questo quinto atto possa non essere l’ultimo.

La scrittrice e sceneggiatrice, infatti, ha postato su Instagram la foto di un bellissimo stallone con una didascalia nella quale ha annunciato l’uscita del settimo volume della serie (il quarto libro non ha avuto un adattamento cinematografico), che potrebbe diventare tranquillamente il sesto capitolo della saga. Ovviamente questo non è un meccanismo automatico, ma appare molto improbabile che la Constantin Film, che produce la serie, si lasci sfuggire questa ghiotta occasione (soprattutto perché la saga al botteghino non ha mai deluso e ha sempre entusiasmato i fan e la critica).

C’è da dire che Windstorm 5 – Uniti per sempre regala ai fan un finale molto soddisfacente che potremmo definire perfetto per concludere la storia, ma sarebbe un peccato chiudere una saga così amata, soprattutto perché il personaggio della giovane Ari avrebbe ancora tanto da dare a Gut Kaltenbach (addirittura in patria si ipotizza che potrebbe diventare protagonista assoluta sostituendo la rossa Mika).

La regia del film, in occasione del gran finale, è stata affidata eccezionalmente a Lea Schmidbauer, la quale ha recentemente dichiarato che le piacerebbe molto ripetere l’esperienza. Dopotutto, nessuno meglio di lei conosce Windstorm, Mika e Ari. E chissà che, pandemia permettendo, nel 2022 non riesca a tornare sul set per dirigere un nuovo film della magica saga di Windstorm. Stay tuned!

