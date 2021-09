Oggi (domenica 26 settembre, alle 14.00) andrà in onda la seconda puntata dello speciale pomeridiano di Amici. La ventunesima edizione, condotta sempre da Maria De Filippi, e che sta già riscuotendo un ottimo successo, andrà in onda per la seconda settimana consecutiva di domenica (dovrebbe essere l’ultima, si torna al sabato già dal 2 ottobre). Andiamo quindi a raccontare ciò che è avvenuto nella registrazione dei giorni scorsi, e che vedremo quindi oggi pomeriggio.

Iniziamo con un breve passo indietro: nella scorsa stagione la professoressa Arisa aveva promesso ad un’aspirante cantante, Elisabetta, di assegnarle il banco nell’edizione successiva, e così – nonostante Arisa non faccia più parte della commissione – Elisabetta entrerà ufficialmente come allieva.

Nella scorsa puntata inoltre avevamo lasciato il maestro Raimondo Todaro in preda ad una decisione, ovvero assegnare il banco ad uno tra Mattia e Nunzio, entrambi ballerini di latino. Dal momento che Todaro aveva una conoscenza professionale con Nunzio, a decidere è stata una commissione esterna, la quale decreterà che ad avere la meglio sarà Mattia.

Anche la professoressa Veronica Peparini doveva scegliere tra Mattias e Gianmarco, e la scelta ricadrà sul primo ballerino di hip hop. Sempre per quanto riguarda il ballo, la maestra Alessandra Celentano deciderà di sospendere il giudizio su Mirko, il ragazzo che aveva deciso di far entrare nel proprio team ma con delle riserve, dandogli quindi un mese di tempo per valutare la decisione definitiva.

Per quanto riguarda il “versante canto”, tutti gli allievi vedranno confermarsi la maglietta e quindi il loro posto all’interno della scuola, almeno per un’altra settimana. Inoltre bisogna segnalare l’ingresso di due nuovi cantanti, Rea e Kendy.

Ospiti di puntata Sangiovanni, Deddy, Giulia ed Aka7even, protagonisti della scorsa stagione del talent. Questo e molto altro succederà nella puntata di Amici, in onda domenica 26 alle 14.00 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.