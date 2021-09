Amici 21: le news sul regolamento

Gli allievi della nuova edizione di Amici hanno iniziato da qualche giorno la loro avventura tra i banchi della scuola più famosa d’Italia e – tramite la voce della conduttrice Maria De Filippi (intervenuta nella casetta dove i ragazzi risiedono) – abbiamo appreso il regolamento che stabilirà la presenza o meno di ogni singolo talento. Vi raccontiamo di cosa si tratta.

Ogni professore ha la possibilità di confermare o meno la presenza del proprio allievo all’interno della scuola; ciò significa che, se il talento in questione ogni settimana riuscirà a convincere il proprio professore di riferimento, quest’ultimo non lo metterà in discussione. Viceversa, qualora l’allievo non otterrà ciò, il docente potrebbe eliminarlo definitivamente dal proprio gruppo di lavoro. E se nessun altro professore avrà intenzione di lavorare con l’allievo, quest’ultimo verrà automaticamente eliminato dal programma.

Qualora invece il professore di riferimento conservasse delle riserve ma nel contempo non volesse eliminare il proprio allievo, ha la facoltà di mettere in sospeso il giudizio fino a quando ciascun dubbio non sia stato chiarito. Non è finita qui, perché potrebbe succedere che – attraverso i casting che sono sempre attivi – un professore possa notare un altro talento e sostituirlo con quello che fa parte del proprio gruppo.

Infine entrano in campo le famose sfide: è probabile che un professore decida di mettere in sfida un allievo appartenente al gruppo di un altro docente: se l’allievo in questione dovesse perdere la sfida, dovrà abbandonare il talent e il nuovo componente della scuola farà parte del gruppo del professore che ha proposto la sfida.

Questo dunque il regolamento della fase pomeridiana di Amici 21. Riusciranno gli allievi attuali a mantenere intatta la loro presenza nella scuola? Lo sapremo nelle prossime puntate. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.