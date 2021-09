Domenica 19 settembre alle 14.00 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del talent Amici. Il programma, la cui messa in onda eccezionalmente sarà per le prime due puntate la domenica, è giunto alla ventunesima edizione e, come abbiamo avuto già modo di anticipare, si preannuncia ricco di colpi di scena. In un precedente post vi avevamo dato informazioni circa il corpo docente e ormai le notizie sono state ampiamente confermate.

Per quanto riguarda la commissione ballo, accanto alle già confermate Alessandra Celentano e Veronica Peparini, troveremo in veste di insegnante il ballerino Raimondo Todaro, conosciuto al grande pubblico per essere stato uno degli storici professionisti di “Ballando con le stelle”. Il canto, invece, vedrà nel proprio palmarès Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini (quest’ultima nella scorsa edizione è stata docente di ballo).

Quali saranno le dinamiche che coinvolgeranno docenti e allievi? Lo sapremo sicuramente nella puntata di domenica, e a questo punto vediamo cosa succederà proprio nella prima puntata.

Il meccanismo in base al quale un allievo di canto e di ballo può o meno entrare nella classe di Amici sarà quello chiamato della “levetta”. In poche parole se un docente è d’accordo con l’ingresso di un talento, allora lascerà scorrere l’esibizione del candidato e quindi a quel punto lo accoglierà nel proprio team. Viceversa, se un professore riterrà che un aspirante allievo non abbia le carte in regola per entrare nella scuola, alzerà una leva vicino al proprio posto e bloccherà l’esibizione del cantante o ballerino. Quest’ultimo, però, anche se vedrà il rifiuto di un docente, può sempre sperare di essere accolto nel team di un altro. Questo è il primo meccanismo per accedere nella scuola di Amici, nel corso delle puntate ci saranno però delle variazioni.

Anticipiamo poi che domenica pomeriggio avremo modo di vedere diverse personalità del mondo dello spettacolo e dello sport; ospiti infatti, tra gli altri, saranno il conduttore Gerry Scotti, il calciatore Roberto Baggio, l’attore Nino Frassica. Da segnalare inoltre un omaggio al cantante Michele Merlo, ex allievo del talent prematuramente scomparso a giugno di quest’anno.

Questo e molto altro succederà nella puntata di domenica 19 settembre, alle 14.00, su Canale 5.