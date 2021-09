AMICI: da metà settembre la nuova edizione, anticipazioni e novità

Dopo lo straordinario successo della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi – che nella fase serale ha avuto una media di cinque milioni e mezzo di telespettatori, con uno share superiore al 28% – Mediaset, in accordo con la società produttrice del talent, ha deciso di anticipare la messa in onda della prossima edizione. Non partirà più a novembre come è stato negli anni precedenti, ma fra qualche settimana, a metà settembre 2021.

Altra novità riguarda l’appuntamento in daytime, che dovrebbe iniziare sin da subito e dovrebbe avere una durata più lunga: non più i soliti dieci minuti, ma si parla di una striscia quotidiana di mezz’ora.

A quanto pare ci sono dei cambiamenti anche da un punto di vista del corpo docenti. Accanto ai già confermati Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini, troveremo Lorella Cuccarini in una nuova veste: dal ballo passerà al canto.

Rimane un posto vacante per la commissione danza, che ci si aspetta possa essere occupato dal ballerino Raimondo Todaro, il quale ha deciso di lasciare il ruolo di professionista nello show Ballando con le stelle.

Queste le notizie disponibile sino a questo momento, qualora dovessero esserci ulteriori dettagli e/o variazioni, vi terremo aggiornati. Appuntamento dunque a metà settembre circa con la ventunesima edizione di Amici, condotto come sempre da Maria De Filippi. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.