Un comunicato stampa Mediaset di queste ore ha confermato ciò che tutti prevedevano già da giorni: Amici 21, che ha avuto molto successo nella sua nuova programmazione alla domenica pomeriggio, resta confermato proprio nel giorno festivo e dunque non tornerà al sabato, come invece doveva essere già da questa settimana. Ecco il comunicato integrale:

A seguito dell’accoglienza positiva del nuovo taglio editoriale del pomeriggio domenicale di Canale 5, “Amici” e “Verissimo” continueranno a essere programmati nella nuova collocazione del day time festivo.

Mediaset è molto soddisfatta per l’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica che vede anche il successo serale di “Scherzi a parte”.

Quanto a “Scene da un matrimonio”, l’altro nuovo programma pomeridiano del weekend pronto a partire, il debutto è previsto per sabato 2 ottobre.

Per quanto riguarda le soap, questo cambiamento porterà come effetto che Beautiful e Una vita continueranno ad esserci al sabato ma per ora non torneranno nel palinsesto della domenica.

