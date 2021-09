Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 17 settembre 2021:

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni americane: Sheila perde il primo round contro Steffy

Bill Spencer (Don Diamont) tesse le lodi del figlio Liam (Scott Clifton) per come il ragazzo si sta impegnando come padre.

Desiderosa di rivedere la figlia, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si infuria quando Hope (Annika Noelle) si presenta senza Kelly!

Steffy si arrabbia con Hope: la piccola Kelly è sua figlia e non sta alla Logan prendere decisioni senza consultarla.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)