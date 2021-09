Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la storyline del matrimonio aperto di Eric e Quinn Forrester potrebbe già arrivare a conclusione, praticamente ben prima di iniziare. Come già riportatovi, non è una trama dove una coppia, in modo anticonvenzionale, decide di vivere diversamente la propria intimità (insomma, non li vedremo frequentare allegramente club di scambisti!). La vicenda è in realtà ben più triste: quella di un uomo anziano che, dopo una diagnosi di impotenza, sembra vedersi come un uomo a metà, incapace di soddisfare la propria compagna.

Pur di non farle perdere quella parte più carnale della vita, Eric è dunque ricorso a Carter Walton, con cui la designer lo ha tradito mesi fa dopo mesi di freddezza da parte del consorte. Un comportamento, quello di Eric, come emerso di recente, non dettato dall’incapacità di perdonarle gli intrighi contro Ridge e Brooke Forrester, bensì dal desiderio di tenerle nascosto la mancanza di vigore fisico.

Dopo un primo attimo di choc, Quinn e Carter si sono ben presto piegati al volere di Eric, cedendo all’attrazione. Lo stilista, che da quando ha scoperto il tradimento dell’avvocato lo ha trattato molto duramente (usandolo anche come fattorino per staccare o appendere al muro il ritratto di Quinn, a seconda dell’umore di giornata), ha voluto precisare a Carter una questione: lui serve come mezzo che dia a Quinn quello che non può dargli lui stesso, ma mai l’avvocato dovrà ritenere che sua moglie gli appartenga. La Fuller, insomma, è roba di Eric.

Il comportamento del patriarca, come vi abbiamo già segnalato, non piace però ai suoi cari, che, inconsapevoli di questa decisione dell’uomo, sono esterrefatti che Eric possa aver perdonato il tradimento. In particolare Katie Logan ne è sconvolta, al punto che, sebbene bonariamente, lo stesso Eric le ha dovuto fare presente che lei lo ha fatto molte più volte con Bill.

Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire e Katie ha dato voce al proprio sbigottimento quando, facendo una visita serale ad Eric (di nuovo suo vicino di casa visto che la Logan è tornata a vivere nella sua casa dopo la rottura-non rottura con Bill), lo ha trovato da solo.

Entrando nei dettagli, Katie ha trovato scandaloso che Quinn, dopo aver ottenuto la “grazia” dal marito, esca la sera senza di lui. Certo, la Fuller era ad “eseguire gli ordini” con Carter ma, per quanto ne sapeva la Logan, era semplicemente fuori per una serata. Insomma, una moglie – come ha precisato Katie – deve stare a casa col marito!

Proprio la sorella di Brooke e di Donna sarà molto coinvolta in questa storyline nelle prossime puntate in onda negli Stati Uniti: le anticipazioni americane, infatti, segnalano che Katie ed Eric si avvicineranno aprendosi sulle rispettive situazioni personali ed Eric farà a lei la prima confessione. Lo stilista, a quanto pare, la informerà della decisione presa sul proprio matrimonio. E, a quel punto, il segreto verrà scoperto.

Già, perché l’evidente tristezza che pervade Eric non sfugge alle persone, che gli ricordano come dovrebbe gestire la sua vita privata. Tale ingerenza, però, innervosisce il designer, il quale rivendica il proprio diritto alla libertà nelle sue questioni personali.

Intanto, tra le persone che si “intrometteranno” c’è anche Ridge che, come già riportatovi, assolderà Justin Barber per trovare prove compromettenti su Quinn: l’avvocato, dunque, beccherà la Fuller e Carter in flagrante! Ma come la prenderanno tutti, quando scopriranno che Eric ne era a conoscenza?

Gli spoiler fanno pensare al momento che la vicenda potrebbe rivelarsi brevissima: Eric infatti avrà un’improvvisa consapevolezza circa la propria situazione. Quale decisione prenderà?

Nel frattempo, non è sfuggito ai fan della soap l’ingresso a gamba tesa nella vicenda da parte di Katie. Ricordate? Pochi anni fa la donna sembrava essersi avvicinata molto ad Eric, al punto che la stessa Brooke ipotizzò si fosse presa una cotta: all’epoca, l’astio di Katie per Quinn raggiunse livelli preoccupanti che la spinsero a puntare una pistola contro la Fuller, sebbene scarica (Katie sostenne di aver saputo dell’assenza di proiettili), e a spiarla con un telescopio dalla propria abitazione (fu anche sospettata del tentato omicidio di Quinn, il cui autore era invece Deacon Sharpe).

Katie aveva sempre negato di provare sentimenti romantici per Eric, ritenendolo più una figura paterna, ma ora la situazione sembra in qualche modo ripresentarsi. Certo, per ora nessuna anticipazione indica che si possa prendere questa direzione, ma l’ex moglie di Bill Spencer, dopo le sue sorelle e sua madre, è l’unica che manca al curriculum di Eric, il quale potrebbe magari superare presto il suo attuale problema di “performance”… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

