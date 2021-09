Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 12 a sabato 18 settembre 2021: Steffy è colpita dal dottor Finnegan e gli racconta un po’ della sua vita. Hope è preoccupata sia per Steffy che per Brooke e ne parla con Liam. Bill punzecchia Ridge per quanto riguarda Brooke, e Justin placa gli animi.

Eric convoca Brooke per dirle di tentare il tutto e per tutto per rimettersi con Ridge. Nel frattempo Quinn e Shauna ricordano il loro passato di stenti e di difficoltà e si congratulano a vicenda per aver superato gli ostacoli sul cammino ed essere arrivate fino a qui.

Shauna è piena di rimorsi per il modo in cui ha costretto Ridge a sposarla. Katie incontra Ridge in ufficio per parlare di lavoro; si dichiara scioccata per gli ultimi eventi, ma, nonostante sia ferita per quello che hanno fatto Brooke e Bill alle loro spalle, ripete a Ridge che la sorella ama solo lui.

Brooke prega Ridge di tornare da lei, ma sopraggiunge Bill e così Ridge, non potendone più di loro due, chiude con Brooke.

Bill è stato manovrato da Quinn (Rena Sofer) e lui la avverte di non coinvolgerlo più nelle sue trame o se ne pentirà. Anche Katie non si fida di Quinn e lo dice a Eric, ricordandogli maliziosamente che bella coppia fossero lui e Donna. Quinn non si ferma e dice a Shauna di avere un piano per distruggere il rapporto tra Brooke e Ridge.

Ridge racconta a Eric che il suo colloquio con Brooke è stato interrotto da Quinn e dall’arrivo di Bill. Brooke ne parla con Katie e con Donna che vorrebbe che le sue sorelle si riconciliassero.

Bill, confuso, dice a Wyatt di amare sia Katie che Brooke. Quinn cerca di convincere Shauna, e successivamente Ridge, a celebrare un altro matrimonio davanti a tutta la famiglia, perché è convinta che solo questo impedirà a Brooke di continuare ad intromettersi tra loro.

Quinn vuole convincere Ridge a ripetere a Los Angeles la cerimonia di nozze con Shauna perché crede che questo darà un messaggio forte a Brooke, la quale dovrà rassegnarsi alla fine della sua storia con Ridge.

Ridge acconsente di sposare di nuovo Shauna a Los Angeles e lo dice a Brooke, che lo implora di non farlo. Intanto Bill cerca di riconquistare Katie perché, nonostante sia sempre attratto da Brooke, ha capito che Katie è la donna della sua vita.

