Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 19 a sabato 25 settembre 2021:

AVVISO: noterete probabilmente che le trame della prossima settimana sono le stesse riportate per i giorni precedenti, ciò perché – rispetto alle anticipazioni ufficiali diffuse nelle scorse settimane – gli episodi di Beautiful sono stati trasmessi con una durata inferiore al previsto.

Steffy non intende ascoltare Hope e le sue ansie sul suo stato di salute. Finn arriva proprio mentre le due ragazze stanno litigando. Parlando con suo padre, Liam si chiede se tenere con loro Kelly stia paradossalmente peggiorando il morale di Steffy. Finn discute con Steffy riguardo ad una sua eventuale dipendenza dai medicinali.

Bill fa della pesante ironia sulla causa per la quale Finn sia andato a trovare Steffy. Finn intanto cerca di convincere Steffy che il suo è un problema interiore e non solo fisico…

Steffy chiede ancora una volta a Finn una ricetta per un farmaco antidolorifico che allevi i suoi dolori. Finn, però, teme che Steffy possa sviluppare una dipendenza e gliene parla apertamente. A quel punto la ragazza, colpita dal bel medico, le racconta un po’ di lei e della sua vita.

Hope dice a Liam di essere preoccupata sia per Steffy e sia per Brooke.

Bill punzecchia Ridge sulla sua relazione con Brooke e per fortuna arriva Justin a calmare i due. Eric spinge Brooke a fare di tutto per tornare insieme a Ridge, ciò mentre Quinn e Shauna si congratulano a vicenda per essere riuscite a superare gli ostacoli di un passato che per entrambe non è stato facilissimo.

Una Shauna colma di rimorsi è dispiaciuta per la modalità con la quale ha costretto Ridge a sposarla. Katie dice a Ridge di essere molto turbata per gli ultimi eventi, ma è comunque sicura che la sorella ami solamente lui.

Brooke prega per l’ennesima volta Ridge di tornare insieme a lei, ma l’arrivo di Bill convince lo stilista a troncare con la Logan. Bill capisce di essere stato manovrato da Quinn e lui le intima di non coinvolgerlo più nelle sue losche trame. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

