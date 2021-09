Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la diagnosi di impotenza peserà sempre più sull’umore di Eric Forrester: sebbene lo stilista e sua moglie Quinn avessero fatto l’amore quando l’uomo perdonò la consorte per la sua guerra contro Brooke Forrester, a quanto pare Eric sta nascondendo il suo problema da diversi mesi e questa era la vera causa per la quale l’uomo aveva tenuto a distanza Quinn, trattandola con distacco e freddezza. Insomma, di facciata era la punizione per le sue azioni, ma in realtà Eric le stava impedendo alla consorte di scoprire la verità sulla propria impotenza.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 3 settembre 2021

Comunque sia, il matrimonio tra i due è ora nuovamente tornato in carreggiata ed Eric ha confessato la verità alla Fuller, certa che la loro felicità non si basi solo sull’intimità fisica: insomma, ama suo marito per infinite altre ragioni. Tuttavia per Eric sarà sempre più difficile accettare di non poter soddisfare le esigenze più carnali della moglie, facendolo sentire un compagno solo a metà. Stavolta, a quanto pare, non ci sono farmaci o altre situazioni che possano aiutarlo e, nonostante esistano infinità di maniere di avere una vita sessuale anche in caso di impotenza, per Eric la mancanza di virilità è una cosa inaccettabile.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Negli episodi attualmente in onda negli USA, lo stilista avrà modo di ascoltare una conversazione tra Quinn e Shauna, ma anche di osservare la moglie interagire con l’ex amante Carter Walton. Presto lo stilista prenderà una decisione inaspettata?

Vi avevamo menzionato come, tra i possibili scenari, vi fosse quello di un matrimonio “aperto” o che, quanto meno, Eric considerasse la possibilità che Quinn possa cercare l’intimità con il più prestante avvocato. Ecco, quell’ipotesi sembra sempre più plausibile! Gli spoiler autunnali, infatti, anticipano che la storyline del trio di personaggi prenderà una piega sorprendente: una storia forse mai vista nelle soap opera e particolarmente controversa, destinata a far discutere. Questa linea narrativa deciderà di affrontare il tema del socialmente poco compreso “matrimonio aperto”?

Le anticipazioni, inoltre, segnalano che Brooke sarà coinvolta in questa storia: la Logan continuerà ad essere sospettosa nei confronti di Quinn, ritenendola immeritevole della posizione di matriarca e, soprattutto, non degna dell’amore di Eric. Come potrebbe reagire se davvero il suocero dovesse prendere una decisione così inaspettata riguardo al proprio rapporto con la Fuller? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.