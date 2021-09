Anticipazioni terza puntata della fiction Fino all’ultimo battito, in onda su Rai 1 giovedì 7 ottobre 2021 in prima serata:

Trama fiction di Rai 1 Fino all’ultimo battito con Marco Bocci, cosa succede nella terza puntata del 7 ottobre:

Grazie a Cosimo, le accuse nei confronti di Diego vengono a cadere.

Il destino di Diego è adesso nelle mani del boss, che peraltro arriva a sentirsi male. Diego gli prescrive una trasfusione.

Elena scopre che, attraverso una campagna social, Anna sta aiutando Mino.

Nel corso di una serata mondana (il cui scopo è quello di mettere insieme i fondi per il dispositivo ventricolare di Vanessa), Diego deve assistere Cosimo che continua a stare male.

Per via del perdurare dei problemi di salute di Cosimo, Diego deve insegnare a Rosa come si agisce con gli elettrodi dell’holter cardiaco. Tra i due si creano attimi di forte tensione.

Vanessa sembra sparita dall’ospedale…

