Lunedì 6 settembre 2021 va in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata della fiction francese Gloria. Vediamo anticipazioni e trame dei due episodi previsti per lunedì:

Nella ricerca di David, scomparso in modo misterioso, Gloria scopre nuovi e inquietanti particolari sulla vita del marito: frequentava locali di strip e faceva affari con una famiglia di gente losca che controlla tutte le attività del porto. Addirittura ha rubato trecentomila euro a queste persone, per nulla disposte a perdonarlo. Il capitano della polizia Marianne è sempre più decisa a mettere alle strette Gloria, tanto che avvisa i servizi sociali per capire se si debba toglierle la custodia dei figli.

Nello stagno di Quenegoat viene trovato un corpo senza vita, ma non si tratta di David. Tornando a casa insieme ai figli, Gloria scopre che qualcuno è entrato e ha messo a soqquadro l’abitazione. Marianne Volton sospetta sempre di più di Gloria e la farà pedinare. Lei nel frattempo conduce le sue ricerche con l’aiuto di Stan, scoprendo che i Brak e la dermatologa Louise Verdiez sono coinvolti nella scomparsa del consorte. La polizia insegue l’auto di David credendolo a bordo, ma il mezzo si rivela rubato. Gloria subisce uno stressante interrogatorio da parte della Volton, che la indica come maggiore sospettata. Rientrando a casa, Gloria trova Carole Faustin, dei servizi sociali che attraverso prove inconsistenti le porta via i bambini.

