Lunedì 13 settembre partirà la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che tornerà in onda con tante novità e altrettante riconferme. Alla guida del programma ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, ormai a suo agio al timone di una trasmissione navigata e amatissima dal pubblico di Canale 5, reduce dal record di ascolti della scorsa edizione. Al fianco del direttore di Chi ci saranno quest’anno due donne d’eccezione, che vestiranno per l’occasione il ruolo di opinioniste. Parliamo della showgirl Adriana Volpe, volto storico delle mattine della Rai, e di Sonia Bruganelli, imprenditrice nonché moglie del conduttore televisivo Paolo Bonolis.

Tanti i personaggi noti che da lunedì entreranno nella casa più spiata d’Italia, tra cui moltissime conoscenze dei salotti più famosi di Mediaset. Tra i concorrenti più chiacchierati ci sono sicuramente Tommaso Eletti, fresco di partecipazione insieme alla sua (ormai ex) fidanzata a Temptation Island, e Sophie Codegoni, che ha incontrato il successo grazie a Uomini e Donne, dove da tronista ha imparato a farsi amare dal grande pubblico. Oltre a loro si registra altresì la partecipazione di Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Francesca Cipriani, Samy Youssef, Giucas Casella, Nicola Pisu e Alex Belli.

Un cast d’eccezione che ha l’obiettivo di confermare, se non migliorare, il grande successo dell’ultima edizione, che ha visto nel Grande Fratello Vip uno degli eventi di maggior successo della scorsa stagione televisiva. Ecco perché la produzione, in sinergia con il factotum Alfonso Signorini, ha deciso di puntare su pezzi da novanta della televisione italiana: è il caso di Amedeo Goria e Katia Ricciarelli, che varcheranno le soglie della casa dopo una carriera di grande successo nel mondo dello spettacolo. Stagione di grandi ritorni nel cast del reality show, come quelli di Raffaella Fico, divenuta famosa proprio durante l’ottava edizione del programma, e della ballerina Carmen Russo, che in passato ha già preso parte sia al Grande Fratello che all’Isola dei Famosi.

Tra i volti nuovi del programma quelli delle sorelle Selassié, dello schermidore Aldo Montano, di Ainette Stephens, Jo Squillo, Soleil Sorge e Andrea Casalino. Infine confermata la presenza di Manuel Bortuzzo, il nuotatore vittima di una sparatoria che l’ha costretto alla sedia a rotelle. Il ventiduenne non ha mai visto il suo handicap come un tabù e ciò l’ha portato a vivere la disabilità come un’occasione per vivere ancor di più la vita che dei balordi avevano rischiato di togliergli.

Sarà senza dubbio un'edizione straordinaria, che, come anticipato anche da alcuni rotocalchi, vedrà anche un corposo restyling della casa, allargata e ammodernata per l'occasione. Non resta quindi che aspettare lunedì per la partenza ufficiale della sesta stagione del Grande Fratello, che promette come sempre di far parlare di sé.