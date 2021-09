Dopo il grande successo della prima puntata andata in onda lunedì, questa sera è pronto a tornare il Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini (giunto alla sesta edizione).

Nell’appuntamento odierno entreranno nella casa più spiata d’Italia sette nuovi concorrenti, che andranno a nutrire un cast già molto interessante. I vip che da questa sera diventeranno concorrenti a tutti gli effetti sono: l’ex tronista di Uomini e Donne (nonché modella per Chiara Ferragni) Sophie Codegoni, l’illusionista Giucas Casella, la conduttrice televisiva Miriana Trevisan, l’attore Davide Silvestri, i modelli Samy Youssef e Andrea Casalino e Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani.

Le new entry senza dubbio porteranno numerose dinamiche all’interno della casa di Cinecittà. È il caso di Sophie Codegoni: la ragazza ha rivelato di avere un carattere diametralmente opposto a quello di Soleil Sorge, che senza dubbio vorrà avere un confronto con quella che come lei è stata tronista a Uomini e Donne. Promettono scintille anche Alex Belli e Andrea Casalino, il primo a causa del suo carattere forte e il secondo per la sua forte attitudine al comando.

Tra i concorrenti già nella casa, ha suscitato curiosità il rapporto nato tra Amedeo Gloria e Ainette Stephens. Spazio anche a Manuel Bortuzzo, che nella casa sembra aver stretto un forte legame con Lucrezia, la più grande delle gemelle Selassié. Appuntamento a stasera!

