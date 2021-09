È un Grande Fratello Vip più elastico e meno politicamente corretto rispetto alle scorse edizioni, come ha annunciato il conduttore Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata. Un alleggerimento delle regole censorie fortemente voluto dalla produzione per far fronte alla volontà del pubblico, che da tempo chiedeva meno rigidità nel giudicare i concorrenti all’interno del programma più chiacchierato della televisione italiana. Un’edizione che vede tra i partecipanti numerose stelle del mondo dello spettacolo, che subito hanno iniziato a far parlare di loro a causa del comportamento assunto all’interno della casa.

Nella puntata di questa sera spazio senza dubbio a Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo, per via di alcune parole pronunciate, ha fatto infuriare le madri delle donne in questione, che tramite i social hanno rimarcato quanto accaduto. Non è questa però l’unica polemica in vista della diretta di oggi, durante la quale potrebbe essere affrontato il tema della reazione irata di Vera Miales (la compagna di Amedeo Goria) nei confronti di alcune donne della casa.

Oggi è inoltre il giorno del primo verdetto: dopo essere andati in nomination nella scorsa puntata, Tommaso e Francesca sono pronti a scoprire quale sarà il loro destino nel programma. Mentre la Cipriani ha dichiarato più volte di voler continuare il suo percorso nel programma, l’ex protagonista di Temptation Island ha rivelato di essere a disagio insieme agli altri vipponi, un sentimento che potrebbe spingere l’Eletti fuori dalla casa di Cinecittà.

È importante ricordare che nella serata di oggi verrà deciso esclusivamente chi dei due nominati sarà salvo dal nuovo televoto, che vedrà scontrarsi il nominato del giorno contro il concorrente meno votato in questa sessione. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.