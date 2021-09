Grey’s Anatomy 18, anticipazioni: tutte le novità

Grey’s Anatomy sta tornando! Il medical drama più seguito al mondo – da giovedì 30 settembre 2021 – sarà nuovamente nel giovedì sera del network americano ABC con gli episodi inediti della diciottesima stagione (che tra non troppo tempo vedremo anche noi italiani). Per l’occasione la rete ha rilasciato un nuovo esplosivo promo che anticipa chiaramente cosa aspettarsi dalla première, che sarà un crossover con protagonisti gli eroici medici del Grey Sloan Hospital e i valorosi pompieri dello spin off Station 19.

Leggi anche: I bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni seconda puntata di lunedì 27 settembre

Nel finale della scorsa stagione abbiamo visto Hunt chiedere nuovamente in moglie la Altman. A questo proposito, nella clip possiamo vedere Teddy e Owen finalmente felici all’altare (dopo un lungo periodo difficile fatto di tradimenti e incomprensioni) e ascoltare lei – raggiante nel suo abito nuziale bianco e con in mano un bellissimo bouquet – chiedere a lui: “Dobbiamo sposarci?”.

“Dovremmo sposarci”, risponde il Maggiore Hunt. Pare infatti che i due medici riusciranno a coronare il loro sogno d’amore per iniziare un nuovo felice capitolo della vita insieme.

Nelle scorse settimane, la storica sceneggiatrice Meg Marinis sulle colonne di TvLine ha rassicurato i fan della coppia svelando che Teddy e Owen “inizieranno la stagione più forti che mai”, dunque questo ci fa ben sperare che le nuove trame, almeno per loro due, saranno più serene e all’insegna dell’amore.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nell’anteprima possiamo anche vedere Amelia e Link in terapia di coppia, con la prima che si chiede ad alta voce perché il matrimonio sia così importante per il suo compagno. Una scelta necessaria quella di farsi aiutare da un terapeuta, soprattutto dopo la romantica proposta di matrimonio sulla spiaggia fatta da lui, che la Shepherd ha inaspettatamente rifiutato. Malgrado la forte chimica, al momento questa coppia resta un’incognita da esplorare.

La voce fuori campo del promo ci informa che qualcuno del passato di Meredith tornerà nella sua vita. Dopo la notizia che Kate Walsh sarà presente nella diciottesima stagione per alcuni episodi, quel misterioso “qualcuno” potrebbe essere proprio la dottoressa Addison Montgomery (l’ex moglie di Derek Shepherd, il marito defunto della bionda protagonista). Da considerare anche la new entry David Hamilton (interpretato dall’ex volto di The O.C. Peter Gallagher), un medico che ai tempi conosceva la sua defunta madre Ellis Grey (Kate Burton).

Dopo una diciassettesima stagione nella quale la pandemia è stata la vera protagonista, dal promo si intuisce che il diciottesimo capitolo sarà ricco di emozioni e colpi di scena e dunque sicuramente è da non perdere. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.