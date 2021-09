Nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore è in arrivo una vera e propria “nuova famiglia” per la venere Stefania Colombo (Grace Ambrose). Oltre al padre Ezio (Massimo Poggio), la ragazza avrà infatti a che fare con Veronica (Valentina Bartolo) e Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), la compagna e la figliastra dell’uomo. Questo ovviamente genererà diverse dinamiche nella fiction daily di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 6, trame: Ezio viene assunto da Umberto per dirigere la ditta Palmieri

Le anticipazioni segnalano che Ezio arriverà a Milano sia per riabbracciare Stefania e sia per prendere servizio alla ditta Palmieri, visto che il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) lo assumerà come direttore dopo la gestione della famiglia Bergamini. Sensibile e intelligente, il Colombo Senior cercherà fin da subito di ritrovare un equilibro familiare e vorrà offrire a Stefania quella serenità che le è sempre mancata.

Non sapendo ancora che l’ex moglie Gloria Moreau (Lara Komar) è la capocommessa de Il Paradiso delle Signore, Ezio comunicherà alla figlia di avere intrapreso una relazione con Veronica, madre devota – ma non senza carattere – della giovane arrivista Gemma. Il Colombo ovviamente vorrà convincere Stefania ad andare a vivere insieme a lui e alla sua “nuova” famiglia, ma la giovane si farà convincere?

Il Paradiso delle Signore 6, cast: Valentina Bartolo sarà Veronica Zanatta

Nell’attesa di scoprirlo, conosciamo meglio Veronica Zanatta, che verrà interpretata dalla new entry Valentina Bartolo. Nel passato della donna, 38 anni, c’è un grande dolore, visto che da giovanissima è rimasta vedova, cosa che l’ha portata a crescere da sola la figlia Gemma. Fin dai primi episodi Veronica cercherà dunque di aiutare Ezio nell’impresa di dare una stabilità affettiva a Stefania, motivo per cui non si opporrà all’idea di accettare la “figliastra” nella sua casa. Lo stesso non si potrà dire però di Gemma, visto che, a differenza della mamma, non sarà così mansueta…

Il Paradiso delle Signore 6, news: Gaia Bavaro sarà Gemma Zanatta

Eh sì: molto bella e dal volto angelico, Gemma avrà anche un suo lato sexy e sarà dotata di una vitalità travolgente. Non a caso, oltre ad essere orgogliosa e autoreferenziale, la Zanatta sarà un abile manipolatrice, soprattutto quando si prefisserà degli obiettivi. Competitiva di natura, farà di tutto per stare al centro dell’attenzione e si rivelerà la vera e propria antitesi di Stefania, tant’è che non sopporterà l’idea di dover condividere con lei, che è un’estranea, l’affetto della madre Veronica.

All’inizio della stagione, Gemma farà di tutto per entrare al Paradiso come nuova Venere – e data una foto apparsa sui social ci riuscirà – ma in cuor suo avrà come unico fine quello di diventare una donna ricca e invidiata, attraverso un matrimonio giusto a tempo debito. Non a caso, la Zanatta concentrerà le sue attenzioni su Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), il ricchissimo nipote di Adelaide (Vanessa Gravina)…

