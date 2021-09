Il paradiso delle signore 6: Enrica Pintore (Clelia) guest star questa settimana? L’indizio!

È da poco terminata la prima puntata stagionale de Il paradiso delle signore 6, che – come avete visto – ha riportato in scena i personaggi di Tina Amato (Neva Leoni) e Roberto Landi (Filippo Scarafia). Come abbiamo segnalato in un precedente post, nel corso dei prossimi giorni e settimane ci saranno altri arrivi e ritorni, ma concentriamoci ora su un “piccolo particolare” che abbiamo notato (e non solo noi) scorrendo l’elenco dei titoli di coda.

Se siete tra coloro che guardano la lista degli attori principali, vi sarete probabilmente accorti che tra gli altri nomi è apparso quello di Enrica Pintore, che nel ruolo di Clelia Calligaris è stata fino a metà della scorsa stagione l’indimenticabile protagonista della storia d’amore con Luciano Cattaneo (l’attore Giorgio Lupano).

Difficile immaginare uno sbaglio dei titolisti, anche perché gli altri personaggi e interpreti sono stati elencati nel modo più giusto. Viene dunque da pensare ad una piccola sorpresa in arrivo…

Escludendo ovviamente un ritorno di Clelia tra i ruoli fissi, la cosa che viene più naturale ipotizzare è una partecipazione da “guest star” negli episodi in onda questa settimana. Rivedremo la Calligaris in una telefonata a qualcuno? O invierà una “lettera parlante” così com’è avvenuto con Luciano qualche tempo fa? Staremo a vedere come si risolverà questo “piccolo mistero” che ci accompagna in questi primi appuntamenti con il Paradiso!

