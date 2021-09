Il paradiso delle signore 6: GABRIELLA, l’uscita è definitiva!

Nella puntata di venerdì scorso de Il paradiso delle signore abbiamo assistito all’addio di Gabriella al grande magazzino milanese. A tal proposito, c’è da dire che fino all’ultimo momento ci sono stati molti fan che – a dispetto delle anticipazioni che apparivano piuttosto chiare sin da subito – erano convinti che in extremis sarebbe successo qualcosa che avrebbe impedito alla Rossi di lasciare Milano.

E invece no. Dopo il saluto a Salvatore (Emanuel Caserio), a tutti i suoi colleghi-amici e ad Agnese (Antonella Attili), Gabriella è partita con direzione Parigi. Non c’è dunque speranza di rivederla in futuro?

Il paradiso delle signore 6, Ilaria Rossi su Instagram: “Ciao Gabriella, è stato un onore”

A tal proposito, il fatto che si tratti di una vera uscita di scena è stato confermato dall’attrice Ilaria Rossi, che ha girato solo i primi dieci episodi del Paradiso 6 e che, dopo la sua ultima puntata, ha postato su Instagram il seguente messaggio: “Ciao Gabriella, è stato un onore…. Bon voyage!”.

Come già si è ampiamente intuito, con i prossimi episodi ci sarà un grande cambiamento nel reparto che crea gli abiti delle collezioni del Paradiso: sarà infatti la giovane Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) a prendere il posto di Gabriella, cosa che almeno inizialmente non susciterà alcun tipo di contentezza in Agnese Amato.

Risentiremo parlare di Gabriella prima o poi? Probabilmente sapremo qualcosa della sua nuova vita in Francia quando – tra qualche tempo – rivedremo a Milano il personaggio di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), marito della stilista. Già sappiamo, però, che il ritorno in scena di Cosimo sarà molto breve…

