Il paradiso delle signore 6, anticipazioni: VANESSA GRAVINA, nuovo look (e nuova pausa dal set) | Foto

Ci siamo, da lunedì 13 settembre Il paradiso delle signore torna in onda nel pomeriggio di Rai 1 e sarà con noi per una nuova appassionante annata. Come avrete notato leggendo i post che durante l’estate abbiamo dedicato alla fiction daily di Rai 1, molte sono le novità di questa sesta stagione (la quarta in formato daily) tra nuovi arrivi e alcuni ritorni; una delle certezze, comunque, resta la Contessa per antonomasia!

Eh sì: il personaggio di Adelaide di Sant’Erasmo sarà quest’anno super-protagonista, anche perché sin da subito si scoprirà ufficialmente che Achille Ravasi è morto. A quel punto, nella vita di Adelaide irromperà una figlia dell’uomo d’affari (ne parliamo QUI) e gli sviluppi di questa trama promettono scintille…

Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina sarà insomma più che mai al centro della scena e per l’occasione avrà anche un nuovo look, come potete vedere da queste foto (immagini Ufficio Stampa):

C’è da dire infine che anche quest’anno Adelaide – sia pure molto presente come già detto – avrà un periodo di alcune settimane in cui non si vedrà e ciò accadrà con tutta probabilità nella primavera del 2022. È stata la stessa Vanessa Gravina a confermarlo di recente in un’intervista rilasciata al settimanale Telepiù: la pausa si renderà necessaria in quanto l’attrice ha anche degli impegni teatrali nel suo futuro.

