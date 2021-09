Non sarà soltanto la complicata relazione tra Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) a tenere banco nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Tra non troppo tempo, i telespettatori italiani della telenovela turca assisteranno infatti alla nascita della storia d’amore, totalmente clandestina, tra Ayfer (Evrim Dogan) e lo chef Alexander Zucco (Hakan Karahan). Una storyline comica dove non mancheranno diversi imprevisti…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di lunedì 13 settembre 2021

Love Is In The Air, news: Alexander conteso da Ayfer e Aydan

Le anticipazioni segnalano che, all’inizio, lo chef Alexander non attirerà soltanto la curiosità di Ayfer ma persino quella di Aydan Bolat (Neslihan Yeldan), che deciderà di rimettersi in gioco dal punto di vista sentimentale dopo che il marito Alptekin (Ahmet Somers) avrà formalizzato il loro divorzio. A quel punto, le due donne si faranno dispetti a vicenda pur di restare da sole con Zucco, che sembrerà però non dare tanto peso al loro interesse e comporterà con loro da vero e proprio amico.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Il primo avvicinamento concreto avverrà così nel giorno della festa di fidanzamento di Eda e Serkan; non senza creare fraintendimenti, Alexander chiederà infatti con successo ad Ayfer di andare a lavorare nel suo ristorante per tre sere a settimana (una proposta che avverrà poiché lo chef sarà sorpreso dalla bravura ai fornelli della Yildiz). In questa maniera i due personaggi continueranno a frequentarsi anche off screen, ovvero nel corso dei due mesi che non verranno mostrati per via del salto temporale, dal momento in cui Serkan avrà l’incidente aereo che gli farà perdere la memoria…

Love Is In The Air, spoiler: Ayfer e Alexander hanno iniziato una relazione segreta

Al termine di quel periodo, i telespettatori andranno incontro ad una piacevole sorpresa, visto che emergerà che Ayfer e Alexander, nel frattempo, hanno cominciato una vera e propria relazione segreta di cui sarà al corrente soltanto l’ultimo arrivato Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), amico di Eda e proprietario di una caffetteria, ossia il luogo dove i piccioncini si incontreranno fuori dall’orario di lavoro.

Tuttavia, nella coppia cominceranno a sorgere le prime scaramucce: da un lato Ayfer continuerà a perseverare con l’idea di mantenere segreta la sua frequentazione, dall’altro Alexander si dirà stanco di agire nell’ombra e vorrà rivelare a tutti quanti i suoi sentimenti. Due posizioni decisamente contrastanti, che porteranno una persona a farsi avanti…

Love Is In The Air, trame: Aydan vuole farsi avanti con Alexander

Eh sì: visto che la cotta per lui non le sarà passata, Aydan penserà bene che sia finalmente arrivata l’ora di far capire a Alexander Zucco che vuole stare con lui e comincerà nuovamente a scrivergli. La madre di Serkan andrà quindi letteralmente in visibilio quando l’aitante chef le chiederà di incontrarla, non sapendo però che Alexander vuole soltanto parlarle al fine di fare una sorpresa alla fidanzata Ayfer.

Insomma, gli equivoci saranno dietro l’angolo e faranno divertire i tantissimi appassionati della telenovela… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.