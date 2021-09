Pericolo in vista per Selin Atakan (Bige Onal) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Dopo essersi ripresa lo smemorato Serkan Bolat (Kerem Bursin) con l’inganno, la “dark lady” della telenovela rischierà infatti di mandare completamente a monte il suo piano a causa di un bacio che darà a Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), il migliore amico e “falso fidanzato” di Eda Yildiz (Hande Ercel).

Love Is In The Air, trame: inizia l’alleanza tra Deniz e Selin

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che tutto comincerà quando Serkan chiederà a Selin di sposarlo. Certa del fatto che se non avesse perso la memoria dell’ultimo anno della sua vita Bolat non agirebbe mai in quel modo, Eda chiederà a Deniz di inscenare il loro fidanzamento nel disperato tentativo di fare ingelosire il bell’architetto.

Tuttavia, la Yildiz non sarà al corrente di un particolare alquanto importante: la nostra protagonista ignora infatti che Deniz è segretamente innamorato di lei da tantissimi anni. Col trascorrere degli episodi, dopo averla inizialmente aiutata, l’uomo si alleerà quindi con Selin per separare Eda e Serkan, convinto del fatto che agendo in tale maniera potrà finalmente avere la Yildiz tutta per sé. Il piano si rivelerà però più complicato del previsto…

Love Is In The Air, news: Selin bacia Deniz

In particolare, bisognerà fare attenzione a quello che succederà nel corso della festa a sorpresa che Serkan organizzerà per festeggiare il compleanno di Selin, ricorrenza di cui in realtà si era dimenticato. Nel bel mezzo del party, che avverrà in un hotel lontano da Istanbul, Melo (Elçin Afacan) comunicherà a tutti i presenti che Eda è scomparsa, motivo che spingerà Bolat a cercarla immediatamente, visto che nel frattempo si starà innamorando di nuovo di lei.

Ovviamente, Selin si arrabbierà tantissimo per il gesto “impulsivo” del suo fidanzato ed inizierà a distruggere tutti gli addobbi della festa. Sul posto arriverà a quel punto Deniz, che la inviterà a calmarsi. E così, dopo averlo rimproverato per non avere osservato abbastanza Eda come gli aveva ordinato, Selin darà a Saraçhan un bacio sulle labbra! Un avvicinamento di cui la donna sembrerà immediatamente pentirsi, ma che tornerà a farsi presente negli episodi successivi…

Love Is In The Air, spoiler chi ha visto il bacio tra Deniz e Selin?

In tal senso, vi anticipiamo che, nel corso di una giornata lavorativa, Selin noterà una strana busta (non ancora aperta) sulla scrivania di Serkan. Incuriosita dalla busta in questione, la donna deciderà di aprirla e troverà al suo interno alcune foto del bacio che ha dato a Deniz. A quel punto, Selin si domanderà chi possa aver scattato le immagini per consegnarle a Serkan e si farà prendere subito dal panico.

Ma chi sarà il colpevole? In realtà, il cerchio dei “sospettabili” sarà alquanto ristretto: oltre a lei e Deniz e ai sicuramente innocenti Eda e Serkan, alla festa erano presenti Engin (Anil Ilter), Piril (Başak Gümülcinelioğlu), Melo, Ferit (Cagri Citanak) e Ceren (Melisa Dongel), sull’orlo della pazzia poiché innamorata di Saraçhan e gelosissima del suo fidanzamento finto con la Yildiz… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.