Anche se perderà la memoria del suo ultimo anno di vita, per Serkan Bolat (Kerem Bursin) sarà alquanto difficile “cancellare” la sua profonda attrazione per Eda Yildiz (Hande Ercel), nonostante le numerose intromissioni dell’astuta Selin Atakan (Bige Onal). Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, l’architetto si troverà infatti a confessare all’amico Engin Sezgin (Anil Ilter) che non riesce a smettere di pensare alla sua ex. La situazione si farà dunque esplosiva…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di venerdì 24 settembre 2021

Love Is In The Air, trame: Eda e Serkan sempre più vicini

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Selin riuscirà a riallacciare una relazione con Serkan quando quest’ultimo, in seguito ad un incidente aereo, perderà completamente la memoria del suo ultimo anno di vita e non avrà alcun ricordo dell’intensa storia d’amore con Eda. Nonostante i vari tentativi di avvicinamento messi in atto dalla Yildiz, lo smemorato Bolat persisterà con l’idea di stare al fianco di Selin e arriverà addirittura a chiederle (con successo!) di sposarlo.

A quel punto, Eda deciderà di allearsi con l’amico Deniz Sarachan (Sarp Can Koroglu) per mettere su un falso fidanzamento, ma ignorerà che l’uomo è innamorato di lei fin dalla giovane età. Di conseguenza, la nostra protagonista non nutrirà il minimo sospetto quando Deniz stringerà un patto con Selin per separarla per sempre da Serkan. Tuttavia, il piano dei due “cattivi” mostrerà fin da subito delle falle.

Love Is In The Air, news: Selin bacia Deniz

Eh sì: nel corso di una trasferta fuori città, Serkan si scorderà infatti del compleanno di Selin e cercherà di rimediare, quando Deniz lo metterà al corrente della sua svista, organizzandole una festa a sorpresa. Nel corso della stessa, si perderanno però le tracce di Eda e Bolat, così Serkan andrà immediatamente a cercarla. Ciò scatenerà la rabbia di Selin, che si troverà a baciare d’impulso l’alleato Deniz quando lo starà rimproverando per non avere tenuto la Yildiz a distanza.

Contemporaneamente a ciò, Serkan riuscirà a rintracciare Eda nel bel mezzo di un bosco innevato, dove si sarà persa per cercare il collier segno della loro vecchia storia d’amore. Dato che la ragazza si sarà fatta male ad un piede, l’uomo penserà di rifugiarsi all’interno di un capanno abbandonato, dove avrà alcuni flashback del suo passato con la Yildiz. Fatto sta che, nel giro di qualche ora, i due “piccioncini” finiranno per addormentarsi l’uno sulla spalla dell’altro e verranno ritrovati da Selin – che andrà su tutte le furie – e da Deniz, che cercherà di non mostrarsi troppo nervoso per non insospettire Eda.

Love Is In The Air, spoiler: Serkan confessa a Engin che pensa sempre a Eda!

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Il giorno successivo, pur di provocare una sua reazione, Selin consegnerà a Serkan le sue dimissioni, comunicandogli che non vuole più essere l’addetta alle relazioni dell’Art Life. L’uomo stupirà però la “fidanzata” regalandole, nel bel mezzo di una riunione, il 5% delle sue azioni dell’azienda (le stesse che gli aveva ceduto prima di trasferirsi in Finlandia). In un primo momento, la Atakan rifiuterà tale offerta, ma poi accetterà soltanto per fare un dispetto a Eda.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Comunque sia, col trascorrere della narrazione, la stessa Eda avrà come il sospetto che Serkan abbia fatto quel dono a Selin soltanto perché si sentiva in colpa per il tempo passato con lei nel capanno abbandonato. E questa tesi troverà conferma quando Bolat, allo stremo delle sue forze, dirà a Engin che non riesce a smettere di pensare alla Yildiz anche se non ricorda nulla (o quasi) della loro relazione. Insomma, l’attrazione che Serkan sente per Eda sarà incancellabile… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.