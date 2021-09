Arrivano in questi giorni tante notizie relative ai palinsesti delle reti televisive nazionali e alcune di queste riguardano la programmazione delle soap e delle fiction. In particolare, i nostri lettori sono interessati al destino delle soap turche che tanto successo hanno riscosso quest’estate su Canale 5. Che fine faranno con l’autunno alle porte?

Leggi anche: Brave and Beautiful anticipazioni: SÜHAN scopre di essere incinta!

È ormai da diverse settimane che ci sono rumor sul fatto che, per quanto riguarda la programmazione quotidiana sull’ammiraglia Mediaset, Love is in the air avrebbe vinto su Brave and beautiful. E così sarà in effetti, ora ci sono riscontri ufficiali in merito: già da lunedì 6 settembre Serkan e Eda “traslocheranno” alle 16,3o e poi anche dal 13 settembre rimarranno più o meno in quella fascia oraria.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

I palinsesti che appariranno quindi sui giornali della prossima settimana (salvo cambiamenti dell’ultimissima ora) riporteranno Love is in the air alle 16,10 subito dopo Uomini e donne, anche se da lì a qualche giorno probabilmente l’orario slitterà un pochino in avanti (ciò perché tra Maria De Filippi e la soap si inseriranno i vari “daytime in pillole” dei talent e dei reality show).

Va da sè che, con la ripresa di Uomini e donne, non ci sarà più posto dal lunedì al venerdì per Brave and beautiful e a questo punto aspettiamo di capire quando verrà collocata la soap con Cesur e Suhan. Continuerà solo la domenica? Sarà del tutto sospesa riprendendo magari alla fine di Love is in the air? Lo scopriremo prestissimo. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.