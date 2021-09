Anticipazioni seconda puntata della fiction Luce dei tuoi occhi, in onda su Canale 5 mercoledì 29 settembre 2021 in prima serata:

Luisa comincia ad indagare sull’incidente occorso a Valentina e non può fare a meno di coinvolgere Emma, l’ultima persona ad averla vista e ad averle lasciato parecchi messaggi.

Emma racconta della discussione, omettendo i dettagli che solo Luca verrà a sapere, diventando suo complice nella ricerca di Alice. Enrico ha il sospetto che la donna stia nascondendo qualcosa ma Emma non riesce ancora a fidarsi pienamente di lui.

Luisa prosegue la ricerca dell’auto pirata, intanto però si rende conto che Emma sta indagando su di lei. In effetti anche Luisa sembra conservare dei segreti e chissà che non siano collegati ad un uomo misterioso che si mette in contatto con Anita senza rivelare la sua identità: lei decide di incontrarlo. Solo grazie a un’intuizione permetterà a Emma ed Enrico di salvarla dalla violenza di quell’uomo.

