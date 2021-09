Luce dei tuoi occhi: Anna Valle e Giuseppe Zeno parlano della nuova fiction di Canale 5

Mercoledì 15 settembre riparte la nuova stagione di Fiction Mediaset, inaugurata da due attori amatissimi: Anna Valle e Giuseppe Zeno, protagonisti di Luce dei Tuoi Occhi, un thriller melò in sei puntate molto atteso dal pubblico di Canale 5.

Anna Valle interpreta Emma Conti, una coreografa di fama internazionale che fin da adolescente vive a New York. La donna si porta dentro un grande dolore: la morte della sua bambina durante il parto. Una lettera anonima, però, rimette tutto in discussione ed Emma si convince che quella bambina che le hanno fatto credere fosse nata morta potrebbe essere ancora viva e così decide di tornare in Italia, precisamente a Vicenza per cercare nella scuola di danza fondata da sua madre (e dove ha mosso i suoi primi passi), perché convinta che Alice, questo è il nome che diede a sua figlia, potrebbe essere proprio una di quelle allieve.

Anticipazioni LUCE DEI TUOI OCCHI: le dichiarazioni di ANNA VALLE e GIUSEPPE ZENO a Sorrisi

In questo doloroso e pericoloso viaggio nel passato, Emma troverà il supporto ( e l’amore?) di Enrico Leoni (Zeno), insegnante di liceo delle giovani ballerine ma soprattutto il papà vedovo di una ragazzina che frequentava proprio quella scuola di danza.

I due attori, intervistati di recente da Tv Sorrisi e Canzoni, hanno presentato con entusiasmo la nuova fiction. La Valle, in particolare, ha parlato con molta eccitazione del binomio giallo / danza che presenta la storia:

Il fatto che sia un giallo che ruota attorno al mondo della danza mi attrae tantissimo. Non sono una ballerina, ma la coreografa Tiziana Cona mi ha insegnato a capire come entrare nel mio personaggio e ha aiutato anche tutte le ragazze del cast.

Giuseppe Zeno, invece, è convinto che il suo ruolo (di papà vedovo) potrebbe aiutare molti genitori che vivono lo stesso dolore del suo personaggio:

Mi sono appassionato a cimentarmi in una storia in cui possono identificarsi molti genitori che vivono situazioni dolorose, dove però si intravede la luce della speranza.

Nella lunga intervista, i due attori hanno rivelato gli aspetti più interessanti dei loro ruoli: “Emma tende a sbrigarsela da sola, senza chiedere aiuto a nessuno. Mi ci ritrovo molto“, ha dichiarato l’attrice, mentre l’attore partenopeo (che nella vita è papà di due bambine ancora piccole), ha detto di essere stato subito colpito dal fatto che il suo personaggio fosse un papà di una ragazza adolescente: “Mi ha incuriosito l’idea di proiettarmi in avanti, pensando a come potrebbe essere il rapporto con una figlia adolescente“.

Anche se entrambi sono molto amati dal pubblico, questo è il loro primo lavoro insieme e, fortunatamente, sul set è scattata immediatamente una perfetta alchimia tra i due protagonisti, come rivela nell’intervista Anna Valle evidenziando l’educazione e la simpatia del suo collega:

Sì, siamo una coppia inedita e ci siamo trovati benissimo. Giuseppe è molto educato, e simpatico in modo travolgente.

Anche Giuseppe Zeno ha espresso bellissime parole per la partner:

Abbiamo lavorato insieme per 18/19 settimane. Di Anna mi ha colpito il fatto che, con la sua grande esperienza, si pone sempre in modo umile, come se fosse il primo ciak.

Luce dei tuoi occhi: Anna Valle e Giuseppe Zeno, i progetti futuri dei due attori

Per quanto riguarda i prossimi progetti: la Valle sarà protagonista di una nuova serie di Rai 1 intitolata Lea e i suoi bambini, mentre per Giuseppe Zeno sono in arrivo mesi super caldi che lo vedranno al centro di un’altra attesissima fiction Mediaset (Storia di una famiglia perbene), mentre sulla tv di Stato sarà nel cast della nuova serie Lux Vide Blanca e, ovviamente, nella seconda stagione di Mina Settembre; infine, Zeno riporterà a teatro lo spettacolo Soliti Ignoti.

Insomma, la nuova annata della fiction di Canale 5 non potrebbe aprirsi in modo migliore: tra la trama intensa e ad alta tensione di Luce dei tuoi occhi e la bella alchimia creatasi tra i due attori protagonisti, si forma un binomio vincente che sicuramente saprà conquistare il pubblico del prime time. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.