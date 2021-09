Luce dei tuoi occhi: GIUSEPPE ZENO, altre fiction nel suo futuro!

Talentuoso, poliedrico e carismatico: Giuseppe Zeno è davvero inarrestabile. L’attore partenopeo, 46 anni compiuti a maggio, vive un momento d’oro ricco di impegni e soddisfazioni, tale da renderlo oggi uno dei volti di punta della fiction italiana. Accanto ad attrici molto amate, come Serena Rossi, Anna Valle, Simona Cavallari e Maria Chiara Giannetta, negli ultimi anni Zeno non si è mai fermato.

Da mercoledì 15 settembre, Zeno sarà protagonista (insieme ad Anna Valle) della nuova serie Luce dei tuoi occhi, in onda in prima serata su Canale 5. Si tratta di un thriller dai toni melò nel quale l’attore veste i panni di Enrico Leoni, insegnante di liceo ma soprattutto papà vedovo di una ragazza adolescente.

Nel corso della nuova stagione, sempre per Canale 5, vedremo l’attore anche in Storia di una famiglia perbene, la nuova serie diretta da Stefano Reali e liberamente ispirata al best seller di Rosa Ventrella, nella quale lui veste i panni di Michele, figlio di Nicola Straziota, un boss della malavita barese degli anni Ottanta. Al suo fianco Simona Cavallari (dopo sette anni dalla fortunata esperienza di Le mani dentro la città), nel ruolo di Maria, detta Malacarne, figlia di pescatori ma soprattutto suo grande amore.

Dopodiché, Giuseppe Zeno tornerà tra le braccia di mamma Rai con Blanca, la nuova fiction targata Lux Vide con Maria Chiara Giannetta, nella quale l’interprete presta il volto al misterioso ispettore Liguori (interesse amoroso della protagonista), e poi indosserà nuovamente il camice del ginecologo Domenico Gammarella, nella seconda stagione di Mina Settembre.

Ma per Giuseppe gli impegni lavorativi non sono ancora finiti: oltre alla voglia di tornare molto presto a teatro (con la commedia I soliti ignoti), si trova sul set di un’altra fiction intitolata Tutto per mio figlio, una nuova avvincente serie ambientata in Campania, le cui riprese sono iniziate lo scorso 29 luglio e proseguiranno fino ad autunno inoltrato. La messa in onda è prevista su Rai 1 non prima dell’autunno 2022.

In chiusura, una piccola nota sulla sfera privata dell’attore. Se in tv lo vediamo spesso invischiato tra colpi di scena e amori impossibili, nella vita privata Zeno è felicemente sposato (dal 2016) con la bellissima attrice Margareth Madé, da cui ha avuto due meravigliose bambine, Angelica e Beatrice.

