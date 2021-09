Morgane Detective geniale, serie tv con Audrey Fleurot: da martedì 14 settembre in prima serata su Rai 1

Da stasera, 14 settembre, su Rai 1 arriva un personaggio destinato a conquistare il pubblico italiano. Si tratta di Morgane, l’irresistibile protagonista di Morgane Detective Geniale, la nuova serie tv poliziesca in quattro puntate che ha stregato il pubblico francese. Ad interpretare la singolare protagonista, una donna sui generis, estrosa e combinaguai, c’è l’attrice Audrey Fleurot (la Magalie del film campione d’incassi Quasi amici). Nel cast anche, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud.

La serie ruota attorno alla colorata esistenza di Morgane, 38 anni, madre rock and roll di tre figli (avuti da due due ex mariti), dal carattere eccentrico ma soprattutto dotata di una straordinaria intelligenza: un incredibile quoziente intellettivo, pari a 160, che la classifica dunque come High Intellectual Potential (HPI).

La vita quotidiana della bizzarra protagonista – che lavora come donna delle pulizie in una stazione di polizia – cambia radicalmente quando si imbatte accidentalmente nel fascicolo di un’indagine penale in corso. Non potendo trattenersi, prende nota di tutti i dettagli del caso e, dopo essere stata interrogata, finisce per risolvere l’intricato caso di omicidio.

Un talento innato che colpisce molto il commissario Céline Hazan (Marie Denarnaud), che le offre subito un posto come consulente. Purtroppo per la commissaria, il principale problema di Morgane è proprio la polizia. Alla fine la donna accetta, ponendo una determinata condizione: che si riapra il caso sulla scomparsa del suo ex fidanzato Romain (Nicolas Baisi).

Per la frizzante mamma-detective inizia così una nuova avventura che la vedrà dividersi tra il suo nuovo lavoro di consulente di polizia e il faticoso ruolo di madre di tre figli. Riuscirà a conciliare la vita privata con quella lavorativa?

Si tratta di un personaggio stravagante e fuori dagli schemi interpretato magistralmente dalla bravissima attrice Audrey Fleurot, la quale si adatta perfettamente nei panni eccentrici di questa donna coraggiosa e molto impulsiva.

Ecco cosa ha dichiarato l’attrice in un’intervista:

Morgane è esattamente ciò che stavo aspettando. Mi piace l’idea di rappresentare una tipologia di donna che trovo poco presente in televisione. Non avevo mai avuto l’opportunità di recitare in questo tipo di ruolo, forse è il personaggio che sento più vicino a me. Ho spesso interpretato donne borghesi e mi sono molto divertita, però io vengo da un ambiente più popolare come Morgane.

Il punto di forza di Morgane Detective Geniale è la sua protagonista, una donna inaspettatamente acuta e brillante che in Francia ha conquistato il pubblico (con picchi di 11 milioni a puntata) e ora è pronta a farsi conoscere e amare dai telespettatori italiani.