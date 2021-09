Sotto il sole di Riccione, cast e trama del film del 21 settembre su Canale 5

Mediaset saluta l’estate 2021 trasmettendo in prime time martedì 21 settembre (primo giorno d’autunno) su Canale 5 Sotto il sole di Riccione, il film diretto da YouNuts! e ideato da Enrico Vanzina, che si presenta come erede ufficiale di Sapore di mare (il cult vacanziero che negli anni Ottanta sbancò al botteghino).

La storia prende vita nel cuore della riviera romagnola, a Riccione, dove ragazzi di tutta Italia arrivano con sogni e speranze per vivere al meglio l’estate appena iniziata. Tra di loro c’è Ciro (interpretato da Cristiano Caccamo), un giovane che sogna di vivere della sua musica. Il ragazzo tenta un provino che purtroppo va male e così si consola diventando bagnino, un lavoro che gli permette di farsi notare da tutte le ragazze della spiaggia.

SOTTO IL SOLE DI RICCIONE, film su Canale 5 in onda martedì 21 settembre in prima serata

Poi c’è Marco (Saul Nanni), un ragazzo poco audace che non riesce a rivelare i suoi sentimenti alla bella Guenda (Fotinì Peluso). Fondamentale per il giovane sarà l’aiuto dell’amico Tommy (Matteo Oscar Giuggioli), ma soprattutto i segreti da playboy di Gualtiero (Andrea Roncato), un ex bagnino deciso a fargli conquistare la ragazza dei suoi sogni.

Infine c’è Vincenzo (Lorenzo Zurzolo), un ragazzo non vedente che da sempre vive soffocato dalla madre Irene (Isabella Ferrari), una donna iperprotettiva e molto presente, Quest’anno, però, Vincenzo è deciso e vivere la vita senza l’ombra ingombrante della mamma, così – mentre la donna in spiaggia fa la conoscenza di Lucio (Luca Ward) – lui fa amicizia con Furio (Davide Calgaro) e con i suoi amici dando inizio ad un’estate indimenticabile.

Se il suo celebre predecessore poteva contare su un grande cast amatissimo per l’epoca con attori del calibro di Jerry Calà, Christian de Sica e Virna Lisi, Sotto il sole di Riccione (il cui titolo si ispira al tormentone omonimo dei Thegiornalisti) può contare – oltre all’eccezionale trio di attori veterani come Isabella Ferrari, Luca Ward e Andrea Roncato – su un parterre artistico di teen idol di grande richiamo per Millennials e Generazione Z, con giovani attori come Lorenzo Zurzolo (Baby), Ludovica Martino (SKAM Italia), Saul Nanni (da Alex & Co.), Fotinì Peluso (La compagnia del Cigno), Matteo Oscar Giuggioli (Buongiorno Mamma!), Giulia Schiavo (Un Posto al Sole) e Cristiano Caccamo (Il Paradiso delle Signore).

Sotto il sole di Riccione riesce a ricreare perfettamente quella magia spensierata che apparteneva ai grandi cult vacanzieri del passato, portando in scena – in chiave moderna e spumeggiante – amori, social, falò in spiaggia e il concerto di Tommaso Paradiso, il quale oltre a firmare la colonna sonora prende parte al film con un cameo. L’effetto nostalgia per quei tempi ormai lontani è assicurato attraverso le storyline dei personaggi adulti.

