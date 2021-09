Qualcosa di assolutamente incredibile sta per accadere nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore. Mentre metterà in atto l’ennesimo intrigo mirato a distruggere i Saalfeld e impossessarsi del Fürstenhof, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) finirà per innamorarsi della sua stessa vittima…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian lascia Maja! E lei…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane vuole separare Cornelia e Robert

Se pensavate che Ariane avesse abbandonato il suo proposito di annientare Christoph (Dieter Bach) e il Fürstenhof, vi dovrete ricredere. Nella seconda metà della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore la dark lady ordirà infatti un nuovo perfido piano mirato a mettere le mani sull’hotel…

Capendo che per impossessarsi del Fürstenhof è prima necessario liberarsi dei Saalfeld, la Kalenberg deciderà di concentrare le proprie attenzioni sul più giovane e impulsivo del clan: Robert (Lorenzo Patané).

Ebbene, il piano di Ariane consisterà nel rovinare il rapporto tra il figlio di Werner (Dirk Galuba) e Cornelia (Deborah Müller). Ma come separare una coppia apparentemente perfetta? Inutile dire che la perfida dark lady ha già un’idea…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane rapisce Robert

Dopo aver portato al Fürstenhof l’ex amante della Holle – un certo Patrick Krieger (Peter Schorn) – nella speranza di rovinare i rapporti tra la donna e Saalfeld, Ariane cambierà strategia: stuzzicherà la gelosia di Cornelia avvicinandosi in modo sempre più esplicito a Robert. E non è finita qui…

Non contenta, la dark lady arriverà ad organizzare un finto rapimento con “vittime” proprio lei e Saalfeld. Il suo piano, però, funzionerà fin troppo bene: non solo la drammatica esperienza la farà avvicinare notevolmente a Robert scatenando la gelosia di Cornelia, ma nasceranno dei sentimenti reali!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Ariane si innamora di Robert

Sì, avete capito bene: per quanto possa sembrare incredibile, Ariane si innamorerà davvero di Robert! Sconvolta dalla piega inaspettata che il suo stesso piano ha preso, la donna proverà a reprimere i propri crescenti sentimenti per Saalfeld lasciandosi andare alla passione con Erik (Sven Waasner). Nemmeno la chimica con il compagno e complice riuscirà però a farle dimenticare Robert.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

E quest’ultimo? Ignaro di quanto stia realmente accadendo, Saalfeld finirà per discutere sempre più animatamente con Cornelia. E così, pur ritenendo la gelosia della compagna nei confronti di Ariane totalmente infondata, Robert chiederà alla dark lady di stare a distanza per non rovinare il suo rapporto di coppia.

Non potendo rifiutare senza destare sospetti, la Kalenberg dovrà dunque pensare ad un’altra strategia per portare a termine il suo piano. E questa volta non lascerà nulla al caso…

(Puntate 3682-5, in onda in Germania dal 23 al 28settembre 2021)

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.