Riuscite ad immaginarvi Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) pronti a rischiare la vita per aiutare l’altro? Nonostante l’apparente assurdità di questa prospettiva, sarà esattamente ciò che accadrà nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore. Come sempre quando c’è di mezzo la dark lady, però, nulla sarà come sembra…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Vanessa si innamora di Max!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane vuole separare Cornelia e Robert

Da quando Ariane strappò con l’inganno le azioni di Werner (Dirk Galuba) per poi provocare quest’ultimo al punto da causargli un infarto, Robert le ha giurato odio eterno. Quando ci sono gli affari di mezzo, però, le alleanze possono cambiare velocemente…

Decisa a sbarazzarsi dei Saalfeld ad ogni costo, la Kalenberg deciderà infatti di cambiare strategia: fingersi interessata ad una collaborazione con Werner e Robert per poi togliere loro tutto. Per realizzare il suo obiettivo, però, la dark lady non si limiterà ad avere atteggiamenti amichevoli con i comproprietari del Fürstenhof…

Ariane deciderà infatti di tentare un’impresa apparentemente impossibile: distruggere la relazione di Robert e Cornelia (Deborah Müller). E per farlo sarà pronta ad utilizzare qualunque mezzo!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane complice dell’ex amante di Cornelia

Sarà così che, dopo aver finto di lasciare Erik (Sven Waasner) con una scenata pubblica, Ariane si farà consolare proprio da Robert, suscitando la gelosia di Cornelia. I veri problemi inizieranno però quando al Fürstenhof comparirà l’ex amante di quest’ultima: Patrick Krieger (Peter Schorn).

Segretamente assoldato dalla Kalenberg, il nuovo arrivato fingerà di voler riconquistare la sua ex, cercando in ogni modo di stuzzicare la gelosia di Robert e screditare quest’ultimo agli occhi di Cornelia. Ci riuscirà?

Ebbene, fortunatamente il rapporto tra i due innamorati si rivelerà più forte degli intrighi di Ariane, che si vedrà così costretta a ricorrere a mezzi estremi…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Ariane simula un rapimento

Sarà così che avrà inizio una storia a dir poco incredibile: Robert ed Ariane verranno storditi e rapiti da dei misteriosi malviventi, ritrovandosi ore dopo chiusi in un casolare abbandonato nel bosco. Cosa sarà successo?

Disperati, Saalfeld e la Kalenberg capiranno di dover unire le forze e, dopo essersi a fatica a liberati dalla loro prigione, inizieranno a vagare nel bosco alla ricerca della via di casa. Peccato solo che ben presto i due si renderanno conto di avere girato in cerchio per ore…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ebbene, alla fine fortunatamente tutto si risolverà per il meglio, ma questa esperienza drammatica avrà dei risvolti assolutamente inaspettati: Ariane e Robert si avvicineranno notevolmente, tanto che l’uomo userà le ultime forze che gli sono rimaste per portare fuori dal bosco la sua (ex) nemica, salvandole così la vita.

Insomma, non solo i vecchi rancori sembreranno superati, ma tra i due nascerà addirittura un legame speciale. Ciò che tutti (o quasi) ignorano, però, è che la disavventura vissuta da Saalfeld e dalla Kalenberg non era altro che un piano orchestrato dalla dark lady per avvicinarsi all’uomo.

Nemmeno Ariane, però, potrà prevedere le conseguenze del suo stesso intrigo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3665-82, in onda in Germania dal 31 agosto al 23 settembre 2021)

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.