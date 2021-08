Interessanti novità sono in arrivo dal fronte tedesco di Tempesta d’amore! Nelle puntate della soap presto in onda in Germania entrerà infatti in scena un nuovo personaggio destinato a movimentare non poco le cose in quel del Fürstenhof… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Patrick Krieger arriva al Fürstenhof

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller) sono da poco diventati una coppia. E, come prevedibile, non si tratterà di un’avventura passeggera.

Vicini fin dall’infanzia, con il tempo i due neo-fidanzatini si renderanno infatti conto di essere fatti l’uno per l’altra e diventeranno inseparabili. Dal passato sono però destinati a spuntare dei fantasmi…

Se Eva (Uta Kargel) si rifarà a sorpresa viva (seppur solo per chiedere il divorzio) riaprendo le vecchie ferite di Robert, dal passato di Cornelia spunterà infatti un personaggio fino ad ora sconosciuto: Patrick Krieger!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Patrick è l’ex amante di Cornelia

Il nuovo arrivato altri non è che un uomo con cui Cornelia ebbe una relazione tempo addietro. Se per la Holle il discorso è chiuso, però, lui sembrerà pensarla diversamente, tanto da decidere di presentarsi al Fürstenhof nella speranza di riconquistare la sua ex!

Ebbene, quando Cornelia scoprirà le intenzioni dell’uomo, metterà subito in chiaro di non essere interessata, in quanto già impegnata con Robert. Patrick, però, non desisterà tanto facilmente, finendo così per scatenare la gelosia di Saalfeld.

Ciò che in realtà sia Cornelia che Robert ignorano è che l’improvviso arrivo di Krieger al Fürstenhof ha in realtà ben poco a che fare con i sentimenti. Dietro a tutto, infatti, c’è ancora una volta lo zampino di Ariane (Viola Wedekind)…

Tempesta d’amore, casting news: Peter Schorn interpreta Patrick Krieger

Il personaggio di Patrick Krieger verrà interpretato da Peter Schorn, attore classe 1978 con una lunga carriera teatrale e televisiva alle spalle. Esattamente come la collega Deborah Müller – interprete di Cornelia Holle – Peter Schorn è nato e cresciuto nel nostro Alto Adige, dove risiede tutt’ora insieme alla propria famiglia quando non è impegnato sul set di Tempesta d’amore.

Come vi abbiamo anticipato, l’ingresso in scena di Schorn nei panni di Patrick Krieger avverrà nel corso della puntata 3673, presumibilmente in onda in Germania il prossimo 10 settembre. Ancora non è chiaro quanto questo personaggio resterà in quel del Fürstenhof, ma al momento sembra probabile che si tratti di una guest star. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

